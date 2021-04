BZ mogelijk elektrisch label van Toyota

Toyota heeft in de Europese Unie een nieuw beeldmerk vastgelegd. Het gaat niet om een vervanging van het bestaande Toyota-logo. Het embleem bestaat uit de letters BZ, die mogelijk staan voor Beyond Zero, een aanduiding die Toyota in zijn marketinguitingen al gebruikt om zijn elektrische toekomst mee te belichten. Het is goed mogelijk dat Toyota van BZ een elektrisch label of zelfs een submerk maakt.

Toyota heeft op EV-gebied inmiddels grootse plannen. Eind april presenteren de Japanners tijdens de Shanghai Motor Show, die van 21 tot en met 28 april plaatsvindt, een nieuwe elektrische mid-size SUV. Waarschijnlijk betreft het een elektrische SUV van RAV4-formaat. Die op het e-TNGA-platform staande nieuwkomer is zeker niet de laatste EV van Toyota. In 2019 kon AutoWeek je al de patentplaten van een reeks nieuwe elektrische modellen van het merk laten zin. Kijk niet gek op als die auto's namen krijgen als BZ1, BZ2, BZ3. BZ geeft in dat geval aan dat het om een elektrisch model gaat, het getal geeft daarbij de positionering van de auto in het Toyota-gamma aan. Later deze maand wordt ongetwijfeld meer duidelijk.