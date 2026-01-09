Wil jij niets liever dan een Toyota Hilux met vijf zitplaatsen? Dan is de elektrische Toyota Hilux Electric voor het eerst een semi-logische keuze in Nederland, want dit is met afstand de goedkoopste Hilux met achterbank die je hier kunt kopen.

De Toyota Hilux is een even legendarische als (kennelijk) onverwoestbare pick-up, die door zijn robuustheid en onverzettelijkheid erg wordt gewaardeerd in delen van de wereld die minder aangeharkt en geasfalteerd zijn dan Nederland. Logischerwijs is de auto niet met Nederland in gedachten ontwikkeld, en dat verklaart wellicht ook waarom de standaardversie niet voldoet aan de alhier geldende en tamelijk bizarre fiscale eisen die vooralsnog aan bedrijfswagens worden gesteld. Wie een Hilux op ‘grijs kenteken’ en dus met verlaagde mrb en bpm wil, moet genoegen nemen met een omgebouwde versie zonder achterbank. Dat kan dan inclusief de inmiddels wel degelijk bestaande (maar gunstiger) bpm ‘al’ vanaf €54.850 voor een 2.4 D-4D ‘Xtra Cabine’ of voor €72.284 als je voor de dubbele cabine gaat. Dat is dan wel meteen een dikke GR Sport, overigens. Op geel kenteken en met 2+2 zitplaatsen (Xtra Cabine) ben je voor een Hilux diesel minimaal €132.950 kwijt, of zelfs €167.550 als je een vijfzitter wilt met dubbele cabine in GR Sport-trim. Lang verhaal kort: leuk dat-ie er is, maar dit doet natuurlijk niemand.

Gelukkig is er nu een manier om aan een Hilux te komen mét achterbank, maar zónder torenhoog bpm-bedrag. Die manier heet Toyota Hilux Electric en heeft de volwaardige dubbele cabine. De elektrische Hilux is er met achterbank vanaf €69.395. Voor dat geld krijg je een Challenger-versie met onder meer automatische climatecontrol met twee zones, stoelverwarming en een groot touchscreen. De duurdere Professional biedt kunstleer, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, meer speakers en nog wat luxigheden en kost €72.995.

Hoewel dat in vergelijking met de Hilux op diesel allemaal wel meevalt, is er alsnog ook een Van-versie zonder achterbank. Dat scheelt 700 euro bpm en betekent dat de btw bij zakelijke aanschaf kan worden teruggevraagd. Zonder btw kost de Van-versie daarmee €58.995 of €61.995.

In alle gevallen zijn de elektrische prestaties van de Hilux trouwens niet geweldig. De 2.500 kg zware pick-up krijgt altijd een 59,2 kWh-accu in zijn buik, wat een rijbereik van 240 kilometer oplevert. Snelladen gaat met maximaal 150 kW en het laadvermogen in kilo's valt ook wat tegen, want formeel mag er maar 740 kg in de bak. De elektrische Hilux heeft een stevig vernieuwde carrosserie die hem volgens Toyota zelfs een geheel nieuwe generatie maakt. Van die nieuwe generatie komen er ook gewoon weer diesels, maar die staan in Nederland (nog) niet op de prijslijst.