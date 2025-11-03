Nieuwe Toyota Hilux: ultiem werkpaard klaar voor debuut

Hoveniers en aannemers, opgelet: er komt een nieuwe Toyota Hilux. En die nieuwe Toyota Hilux komt al snel! Over een week gaat het doek er namelijk al af.

De Toyota Hilux heeft de reputatie een onverwoestbaar werkpaard te zijn. De pick-up wordt vrijwel overal ter wereld verkocht, zelfs in Nederland is de bedrijfswagen al decennia leverbaar. De huidige generatie Hilux werd medio 2015 gepresenteerd en is inmiddels ruim tien jaar oud. Tijd voor een nieuwe dus. Die komt op 10 november.

De nieuwe Toyota Hilux beleeft net als het uitgaande model zijn publieksdebuut in Thailand. Dat is natuurlijk niet zomaar. In Thailand is een grote markt voor dergelijke middelgrote pick-ups en de bedrijfswagen wordt er ook voor diverse markten geproduceerd. Toyota spreekt van een nieuwe generatie, al houden we de mogelijkheid open dat de nieuwkomer vooral voortborduurt op techniek van het huidige model. Reken er in ieder geval op dat de auto van meet af aan met een mild-hybride dieselmotor geleverd wordt.

Op 10 november weten we meer!