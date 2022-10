'Toyota heroverweegt EV-strategie'

De productplanners van Toyota hadden niet verwacht dat de vraag naar BEV's nu al zo groot zou zijn. Daarbij verwachten ze de komende jaren nog een flinke groei. Dat is mede gestoeld op de verwachtingen van andere merken: die denken dat rond 2030 zo'n 50 procent van hun afzet uit EV's bestaat. Toyota is daarom achter de schermen hard bezig om op korte termijn zijn ambities bij te stellen, zo schrijft Reuters op basis van gesprekken met ingewijden die graag anoniem blijven. De keuze is daarbij als volgt: óf het e-TNGA-platform moet sterk verbeterd worden, óf er moet een dedicated EV-platform komen.

Het huidige e-TNGA-platform - waarop de Toyota bZ4x staat - stelt Toyota in staat om BEV's te bouwen op dezelfde productielijn als waarop bijvoorbeeld ook HEV's worden gebouwd. Doordat de vraag naar EV's zo veel sneller groeit dan verwacht, is dat niet per se gunstig. Een geheel nieuw platform, dat van 'eigen' productielijnen rolt, behoort tot de mogelijkheden. Dat zou een stuk efficiëntere productie mogelijk maken, wat gezien de voorziene grote aantallen wenselijk is. Volgens de Toyota-ingewijden heeft vooral Tesla wat dat betreft nieuwe maatstaven gezet. De kosten per geproduceerde EV liggen bij de Amerikanen een stuk lager dan Toyota kan realiseren met zijn e-TNGA-platform. Ook de productiesnelheid kan omhoog bij gebruik van een EV-specifiek platform.

Mogelijk andere modelstrategie

Toyota tracht dus op korte termijn een knoop door te hakken. Gaat het merk een andere koers varen en acht het een geheel nieuw platform nodig, dan zou dat kunnen betekenen dat de plannen die Toyota eind vorig jaar aankondigde deels komen te vervallen. Volgens de bronnen die Reuters sprak ligt een deel van de lopende projecten stil als gevolg van de twijfels. Zo zou onder meer de ontwikkeling van de Toyota Compact Cruiser en de elektrische Toyota Crown op pauze staan.

In de plannen die de Japanners in 2021 presenteerden, waarvoor Toyota tientallen miljarden investeert, stond dat er tot en met 2030 dertig nieuwe elektrische modellen zouden worden onthuld. Een deel daarvan wordt nu mogelijk opgeschort. Het moet nog blijken in hoeverre Toyota zijn strategie daadwerkelijk omgooit, en welke gevolgen dat heeft voor het aanstaande modelaanbod van Toyota Nederland: laatstgenoemde kan er op het moment van schrijven nog geen duidelijkheid over verschaffen. Het merk geeft er officieel dan ook nog niks over vrij.