Toyota Fortuner – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Waar deze Toyota Fortuner precies vandaan komt, weten we helaas niet. Wel is duidelijk dat het alleen maar een ver en ongebruikelijk kan zijn, waarmee deze ogenschijnlijk alledaagse Toyota-SUV ineens een ware exoot wordt.

Een Nederlandse importauto komt meestal uit Duitsland of een ander West-Europees land. Kijken we naar de wat meer exotische exemplaren, geliefde gespreksonderwerpen in deze rubriek, dan treffen we toch nog geregeld auto’s uit de Verenigde Staten of – iets minder vaak – Japan aan. Auto’s van buiten Europa die niet uit Amerika of Japan komen, zien we hier eigenlijk bijna nooit. Bijna.

Deze Toyota Fortuner is daarmee meteen een waar unicum. De Fortuner, feitelijk het SUV-broertje van de hier wel bekende HiLux-pick-up, was namelijk vooral bedoeld voor groeimarkten. Het is een werkpaard in de stijl van de Land Cruiser Prado en hij is ook ongeveer even groot als die auto, maar Toyota had met de ‘dichte HiLux’ dus wel een andere markt voor ogen. De Fortuner werd geleverd in Zuid-Amerika, Egypte, Zuid-Afrika, Australië en een aantal Aziatische landen, maar niet in China of Japan.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn eigenlijk nog het meest voor de hand liggende herkomstgebied voor dit Nederlands gekentekende exemplaar, ware het niet dat de Fortuner daar nooit als diesel is geleverd. Daarmee vallen de VAE weer af, want een diesel is deze auto zeker. Het werkpaard verschijnt hier meteen in de meest luxe en krachtige vorm, als afgeladen ‘V’ en met een dikke drieliter D-4D onder de kap.

Het betreft een auto uit 2006, dus is het een Fortuner van de eerste generatie en van vóór de eerste facelift. Hij is gewoon linksgestuurd, waarmee toch weer een aantal landen afvallen, en kreeg van de RDW zowaar de kleine 18.2-kentekenplaten toebedeeld. Een grensgevalletje, zouden we haast zeggen. De auto wisselde sinds zijn import in 2011 al een paar keer van eigenaar, maar staat er toch nog keurig bij.