Toyota Europa krijgt nieuwe topman

Toyota Europa wordt per 1 april geleid door Matthew Harrison. Hij neemt daarmee het stokje over van Johan van Zyl, die de positie vanaf 2015 bekleedde.

Matthew Harrison is momenteel vice-president van Toyota Motor Europe, maar maakt per 1 april promotie naar de functie van CEO. Harrison (52) is al sinds 1990 werkzaam voor Toyota, daarvoor werkte hij voor Ford. Hij klom op via diverse posities binnen Toyota UK tot hij in 2015 hoofd van Sales en Marketing werd voor Toyota Motor Europe. In 2019 werd hij de rechterhand van Johan van Zyl (foto 2) en volgende maand neemt de Brit dus de plek van Van Zyl over.

Harrisons taak wordt vooral om de elektrificatie-uitbreiding van Toyota in Europa in goede banen te leiden. Het merk gaat zich meer richten op plug-in hybrides en ook op volledig elektrische modellen. Johan van Zyl (62) doet op zijn beurt een stapje terug. Hij is momenteel behalve CEO van Toyota Europe ook al topman van de Zuid-Afrikaanse tak. Dat wordt per 1 april zijn hoofdfunctie. Van Zyl komt zelf uit Zuid-Afrika en blijft zodoende dichter bij huis.