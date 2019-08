Toyota en Suzuki nemen belang in elkaar

Een kleine drie jaar geleden tekenden Suzuki en Toyota een memorandum van overeenstemming waarmee de twee bedrijven een duidelijk signaal afgaven. In 2017 werd bekend dat Toyota Suzuki gaat helpen bij de ontwikkeling van EV's voor de Indiase markt. Een aantal van deze nieuwkomers wordt straks overigens ook in Afrika verkocht. Nu gaat de samenwerking nog een stap verder. Toyota en Suzuki nemen namelijk een belang in elkaar.

Toyota verkrijgt straks een aandeel van 4,94 procent in Suzuki. Met die overdracht is een bedrag van 814,7 miljoen euro gemoeid. Suzuki tikt op zijn beurt 407 miljoen euro af aan aandelen in Toyota.

Onlangs bracht Toyota in India de Glanza op de markt, in feite een Suzuki Baleno met Toyota-embleem. Reken in de toekomst dus op meer van dergelijke combi-producten. Suzuki is overigens niet het enige merk waarmee Toyota nauw samenwerkt. Ook met Mazda en Subaru onderhoudt de fabrikant warme relaties.