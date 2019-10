Toyota en Lexus in Europa goed op stoom

Onlangs zagen we al dat Toyota in Nederland goede zaken doet met de Corolla , maar ook in de rest van Europa zijn Toyota en Lexus lekker bezig.

In totaal wisten Europese dealers van Toyota en Lexus 838.691 auto’s te verkopen in de eerste negen maanden van 2019. Daarmee groeide het marktaandeel van Toyota Motor Europe (TME) tot 5,3 procent. Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 noteerde Toyota een groei van 2,6 procent. Dat kan niet in de schaduw staan van Lexus, dat 9,4 procent groeide.

Dat de Japanners lekker bezig zijn is geen al te grote verrassing, want de merken hebben de laatste tijd veel goed ontvangen modellen gelanceerd. Toyota heeft de al genoemde Corolla en een verse RAV4, terwijl Lexus mag pronken met de UX en de ES.

Hoewel hybrides in de rest van Europa niet zo overweldigend vertegenwoordigd zijn als in de Nederlandse Toyota-verkopen, nemen ze toch meer dan de helft van het totaal voor hun rekening. Voor heel Europa komt het aandeel van de elektrisch ondersteunde modellen op 52 procent, terwijl in West-Europa 62 procent van de auto’s van Toyota en Lexus van zo’n aandrijflijn is voorzien.

Het totaal aantal in Europa verkochte TME-hybrides nam met 16 procent toe. In het geval van de RAV4 en UX is dat aandeel trouwens nog groter: deze modellen zijn in respectievelijk 80 en 90 procent van de gevallen voorzien van een hybridekracht.