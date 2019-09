Wel en wee: Toyota Corolla

'Corollla' is een begrip in autoland. Toyota lanceerde de eerste generatie al in 1966 en sinds dat moment zijn er wereldwijd ruim 46 miljoen exemplaren van verkocht. Ook in Nederland is Toyota's compacte middenklasser al jaren een begrip, maar na de lancering van de Auris in 2006 werd de naam Corolla bij ons in de archieven geparkeerd. In grote delen van de wereld werd de naam echter nog wel toegepast en zelfs in België kon je gewoon nog een Corolla sedan aanschaffen. Aanvankelijk werd de huidige, twaalfde generatie van de modellijn als Auris gepresenteerd, maar Toyota besloot tóch om modelnaam Corolla terug te brengen voor zijn Europese Golf-concurrent.

Internationaal gezien, scoort de Corolla enorm. Uit cijfers van Jato Dynamic blijkt dat Toyota in de eerste zes maanden van dit jaar 514.400 exemplaren aan de man heeft gebracht. Daarmee troeft-ie familielid RAV4 af. Die eindigt op een tweede plaats met 434.906 verkochte exemplaren. Plek drie is voor de Honda Civic (405.142 stuks) en de Volkswagen Golf moet het met 344.603 verkochte auto's doen. De op het TNGA-platform geplaatste Corolla kwam niet alleen als vijfdeurs hatchback en als Touring Sports naar ons land, maar ook als sedan. Sinds zijn Nederlandse marktintroductie eind maart 2019 zijn in ons land al 3.214 exemplaren verkocht. Als we die cijfers vergelijken met de verkopen van de Auris in zijn laatste volle leveringsjaar 2018, valt op dat de Corolla gretiger aftrek vindt. In heel 2018 verkocht Toyota in Nederland 2.471 exemplaren van de Auris.

67 procent van de Nederlandse Corolla-klanten kiest volgens de Nederlandse importeur voor een Touring Sports. 26 procent van de in ons land verkochte Corolla's is een hatchback, terwijl 6 procent een sedan-uitvoering is. De pas net leverbare Corolla Trek, een avontuurlijk uitgedoste Corolla Touring Sports, is goed voor één procent van de verkopen. Daarmee bewijst Nederland wederom geen sedanland te zijn. Wereldwijd gezien is de sedanversie juist zéér in trek. Maar liefst 84 procent van de wereldwijd verkochte Corolla's was in het eerste halfjaar van 2019 een sedan. 14 procent is geleverd als hatchback en slechts 3 procent als Touring Sports. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de Touring Sports in landen als de Verenigde Staten niet leverbaar is, maar toch zijn het bijzondere cijfers.

Motoren en uitvoeringen

Toyota biedt de Corolla in Nederland met een 116 pk sterke geblazen 1.2 en met twee hybride aandrijflijnen, al is de sedan alleen als Hybrid (1.8) leverbaar. Binnen onze landsgrenzen zijn de Hybrids het meest populair. 69 procent van de hier geleverde exemplaren heeft de 122 pk sterke 1.8 Hybrid-aandrijflijn onder de kap. 27 procent van de klanten kiest voor de krachtigere 2.0 High Power Hybrid die 180 pk levert. Tezamen zijn de hybridesmaken dus goed voor 96 procent van de Nederlandse Corolla-verkopen. 4 procent van de klanten kiest voor de 1.2 T.

De uitvoeringen Dynamic en Business Plus blijken het populairst te zijn. Topuitvoering Executive volgt daarna. Toyota levert de Corolla, afhankelijk van de uitvoering, met 15-, 16-, 17- of 18-inch lichtmetaal. 65 procent van de Corolla's staat op 17-inch terwijl 24 procent voor de grootste exemplaren (18-inch) gaat. De resterende 11 procent van de hier verkochte exemplaren staat op de twee kleinste wielmaten. Andere interessante cijfers: 15 procent van de Corolla's Hatchback is uitgevoerd als tweekleurige Bi-Tone en bij de hogere uitrustingsniveaus kiest grofweg een kwart van de klanten voor het optionele panoramische schuif-/kanteldak.