Toyota Corolla Cross is nieuwe SUV voor Nederland

Highlights Toyota Corolla Cross

Nieuwe SUV tussen C-HR en RAV4

Regelrechte Qashqai-concurrent

Altijd hybride, 197 pk sterk

Vanaf najaar 2022 in Nederland

Nog een nieuwe cross-over of SUV van Toyota? Jazeker. Het SUV-aanbod van Toyota omvat met de toevoeging van de elektrische bZ4X een uitgebreide reeks en daar komt er gewoon nog eentje bij: deze Corolla Cross. Hoe Toyota dat model plaatst? Precies tussen de C-HR en de RAV4. Waar de C-HR een gedurfd gelijnde 'lage' SUV-achtige met een sterk aflopende daklijn, is de splinternieuwe Corolla Cross een conventioneler gelijnde SUV waarmee het Toyota regelrecht zijn pijlen richt op auto's als de Nissan Qashqai. Eerlijk is eerlijk: dat de Corolla Cross ook naar Europa zou komen is voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl natuurlijk geen verrassing.

Afmetingen en platform

Eerst de afmetingen, want wellicht zie je door de bomen het bos niet meer. De Toyota Corolla Cross is 4,46 meter, 1,83 meter breed en 1,62 meter hoog. Dat maakt het model zo'n 10 centimeter langer, grofweg 5 centimeter hoger en enkele centimeters breder dan de C-HR. De RAV4 is op zijn beurt weer 11 centimeter langer dan de Corolls Cross. Wat Toyota's nieuwe voor Europa en Nederland bestemde SUV met de in 2016 gepresenteerde C-HR gemeen heeft? Meer dan je denkt.

De Corolla Cross waarmee Toyota ook in Europa zijn Corolla-familie uitbreidt staat namelijk op exact hetzelfde platform als de C-HR en de Corolla. Het gaat om de GA-C-basis, een platform dat de auto een wielbasis van 2,64 meter geeft. Inderdaad, gelijk dus aan de afstand tussen de voor- en achteras van de C-HR en van de hatchbackversie van de Corolla. Is dan alle techniek van de Corolla Cross gelijk aan die van zijn broertjes en zusjes? Welnee.

Hybride

Toyota brengt namelijk een doorontwikkelde versie van de 2.0 Hybrid-aandrijflijn die we van de C-HR en Corolla kennen naar de Corolla Cross. In de Toyota Corolla Cross is die hybride hardware goed voor 197 pk terwijl de 2.0 Hybrid in zijn twee zustermodellen 184 pk levert. Toyota meldt daarbij dat de batterij krachtiger en 40 procent lichter is, maar wat de capaciteit is geeft het merk nog niet vrij. Wel weten we dat de Corolla Cross met deze aandrijflijn in 8,1 seconden op de 100 km/h zit als je hem op zijn staart trapt.

Interieur en veiligheid

Geen nieuw model zonder de nodige displays en Toyota schermt in het interieur dan ook met schermen. De Corolla Cross krijgt namelijk een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium en een 10,5-inch groot scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort. Dat systeem kan overigens draadloos overweg met Apple CarPlay en weet ook wel raad met Android Auto. Het updaten van de software van het systeem verloopt over-the-air (OTA). Zonder tussenkomst van de Toyota-dealer dus.

Toyota vult het van nature al bekende pakket veiligheidssystemen Toyota Safety Sense onder de noemer T-Mate aan met zaken als Pre-Collision Ssystem met Acceleration Suppression, Intersection Cut-in Traffic Assist en Intersection Turn Assist. Toyota Safety Sense brengt onder meer uitgebreide verkeersbordherkenning, adaptieve cruise control, een actieve rijbaanassistent, dodehoektectie met Safety Exit Assist, automatisch grootlicht, uitgebreide parkeerhulp en Rear Cross Traffic Alert naar de Corolla Cross. Net als in de Yaris en Yaris Cross bevindt zich tussen de bestuurder en bijrijder ook een airbag. Wel zo veilig bij een zijdelingse aanrijding.

Prijzen van de Toyota Corolla Cross zijn er nog niet. Hier lees je meer over de internationale versie van de Corolla Cross. Leuk weetje: in thuisland Japan ziet de Corolla Cross er net even anders uit dan in Europa.