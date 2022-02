Toyota Carina (1992) - Liefhebber Gezocht

Bij het horen van de term 'liefhebber' denk je wellicht niet direct aan de Toyota Carina, in de jaren 80 en 90 een doodgewone auto. Inmiddels is het model behoorlijk zeldzaam geworden, zeker in de staat waarin dit rode exemplaar verkeert. Daarvoor moet je dan ook wel de portemonnee trekken.

De Toyota Carina was in Nederland een behoorlijk populaire auto. Qua verkooptotaal staat het model, dat van 1983 tot 1997 in ons land verkrijgbaar was als sedan, liftback en stationwagon, met 69.972 exemplaren op de zesde plek van alle Toyota's. Daarmee blijft de Carina onder meer de Auris en Prius voor. Inmiddels is er nog maar een handjevol exemplaren over van dit aantal. Op de occasionzoeker van AutoWeek staan slechts twee exemplaren: deze rode uit 1992 die we verder uitlichten in deze rubriek en deze grijze uit 1996. Ze vertonen één belangrijke overeenkomst: beide exemplaren zijn namelijk afkomstig van hun eerste eigenaar.

Dat laatste verklaart ook mede waarom deze Carina er nog snaarstrak bij staat. Zijn rode lak is niet verkleurd - bijzonder voor een auto uit die tijd - en ook het interieur ziet er nog piekfijn uit. In de 29 jaar die de Carina doorbracht bij zijn eerste en vooralsnog enige baasje, legde hij slechts 46.849 kilometer af. Onder de kap van de Carina ligt een 1.6 viercilinder met 116 pk. Als XLi was dat één van de goedkoopste varianten van de Carina. Dit exemplaar kostte destijds €16.624. Heel veel luxe zit er, afgezien van elektrisch bedienbare ramen rondom en een schuifdak, niet op. Het stuur vormt een mooi contrast met de auto's van vandaag de dag: nergens is een knopje te bekennen.

Aangezien de Carina bij de Toyota-dealer staat, rijst de vraag of de voormalige eigenaar iets nieuws mee naar huis heeft genomen en de Carina daarop heeft ingeruild. Wat we wel weten is dat dit exemplaar gezien zijn staat een liefhebber als volgende eigenaar verdient. Dat moet ook wel, want met een prijs van €8.901 is deze Carina bepaald geen koopje. Wie legt dit bedrag op tafel en geeft de Carina net zo'n fijn thuis als de afgelopen decennia?