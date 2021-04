Toyota boekt verkoopgroei en recordaandeel in Europa

Toyota doet goede zaken op ons continent. Ten opzichte van de eerste drie maanden van 2020 boekte het hier een verkoopgroei van 6 procent. In totaal werden er 287.678 Toyota's verkocht in Europa in het afgelopen kwartaal. Ook Toyota's luxemerk Lexus verkocht meer auto's, 19.071 in totaal, 4 procent meer dan vorig jaar in Q1. Maar liefst 56 procent van de nieuw verkochte auto's had een hybride aandrijflijn en dat is een record voor Toyota. De groei is opvallend, aangezien over het algemeen de verkoop van nieuwe auto's in Europa nog lijdt onder de coronacrisis en er gemiddeld nog steeds fors minder auto's worden verkocht dan vorig jaar in deze periode.

Het aandeel nieuw verkochte auto's met een hybride aandrijflijn is niet het enige record, want ook Toyota's marktaandeel was afgelopen kwartaal hoger dan het ooit was in Europa. Met een marktaandeel van 6,6 procent (0,1 procent meer dan vorig jaar) bezet Toyota naar eigen zeggen nu de tweede plek in de top van bestverkopende automerken in Europa. Dat zou betekenen dat het alleen Volkswagen nog boven zich moet dulden. De Toyota's Corolla, Yaris en RAV4 - in die volgorde - waren de afgelopen periode de best verkochte modellen van Toyota in Europa.