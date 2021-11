Toyota Aygo X: nieuwe Aygo zoekt het hogerop

‘Wij gaan door waar anderen stoppen’. Het is een populaire claim in de reclamewereld, maar gaat écht op voor Toyota. Dat presenteert namelijk een geheel nieuwe Aygo, daar waar veel andere merken het A-segment verlaten. Dit is de Toyota Aygo X!

Onder de merken die het bijltje erbij neergooien, bevinden zich ook Peugeot en Citroën. De 108 en C1 waarmee de huidige Aygo zijn basis deelt, keren niet terug en dus staat Toyota er voor het eerst alleen voor in dit segment. Het A-segment zoals wij dat kennen is echter een puur Europese aangelegenheid en dus is ook de nieuwe Aygo X heel erg Europees. Hij wordt niet alleen als vanouds in Tjechië gebouwd, maar is ook helemaal ontwikkeld door Toyota’s Europese tak. Een primeur, melden de Japanners trots.

Duidelijk groter

De ‘X’ in de naam van de Aygo is natuurlijk het eerste nieuws. Toyota stelt dat we het moeten uitspreken als ‘Cross’. Waarom er dan niet gewoon ‘cross’ staat is echter een raadsel, aangezien dat bij een Yaris Cross wel het geval is. Hoe dan ook staat de X natuurlijk voor een meer cross-over-achtig uiterlijk. De Aygo is als geheel 5 cm hoger dan z’n voorganger en heeft een met 11 mm toegenomen bodemvrijheid. Denk niet dat je er daarmee de blubber in kan, maar die hoogte kan ook in de stad wel van pas komen.

De nieuwe Aygo staat op een ingekorte versie van het TNGA-B-platform van de Yaris. Toch groeit de auto ook in de lengte flink. 23,5 cm om precies te zijn, voor een totaal van 3,7 meter. Ter vergelijking: een Yaris is tegenwoordig 3,94 meter lang. De nieuwe Aygo is 1,74 meter breed en 1,51 meter hoog en heeft een wielbasis die met 2,43 meter 9 cm langer is dan voorheen.

Design

In de vorm van de Aygo X Prologue kregen we dit voorjaar al een Aygo-voorbode voorgeschoteld. Die blijkt behoorlijk accuraat. Ook de definitieve Aygo X is iets afgeronder van vorm dan zijn voorganger, die grappig genoeg in tegenstelling tot de Aygo X juist een grote ‘X’ op zijn neus draagt. Het nieuwe front oogt wat serieuzer en kenmerkt zich nog altijd door het feit dat er geen grille tussen de koplampen zit. Die koplampen zijn bij duurdere uitvoeringen nu trouwens voorzien van led-dimlicht, terwijl het aantal ruitenwissers op de voorruit verdubbelt naar twee.

Toyota hevelt het Bi-Tone-concept, waarbij een deel van de koets in een contrastkleur wordt uitgevoerd, over naar de Aygo. Anders dan bij bijvoorbeeld de RAV4 gaat het hier echter niet alleen om het dak, maar om het hele dragende deel van de carrosserie. Het zwart loopt vanaf het dak dus via de C-stijl door naar de dorpel. Deze kleurstelling is uiteraard niet standaard, maar vinden we bij de duurdere versies van de nieuwe Aygo.

17- of 18-inch wielen

Het ‘ruige’ karakter van deze extra stoere Aygo wordt onderstreept door wielkastverbreders, die overigens wél standaard zijn. De wielkasten zelf zijn nogal groot, om onderdak te bieden aan wielen die minimaal 17 inch meten. Tegen meerprijs is ook 18 inch mogelijk. Achterdeurtjes zijn ook altijd present, maar zijn wel vrij klein. Ze behouden hun klapraampjes. De volledig glazen achterklep mag eveneens blijven. Hij draagt bij aan een kont die sterk doet denken aan die van de uitgaande Aygo, ook al is uiteraard alles nieuw.

Ruimte

Achter die herkenbare klep zit een bagageruimte van 231 liter. In absolute zin niet veel, maar mooi wel 60 liter meer dan voorheen. Bovendien is de laadvloer daadwerkelijk groter, zodat je die extra ruimte ook echt kunt benutten. Op de achterbank is de winst wel beperkt, als-ie er überhaupt is. Kijk maar eens goed naar de video op deze pagina: hier is het voor volwassenen bepaald niet riant.

Technologie

Voorin gaat het allemaal veel beter. Het interieur ziet er aanzienlijk volwassener uit dan voorheen, terwijl er toch een gezonde dosis speelsheid behouden is gebleven. Dat zien we bijvoorbeeld in het ovaalvormige ‘gat’ waarin het 7- of 9-inch touchscreen is ondergebracht. Dat scherm zelf is dan weer prettig serieus, want het is gewoon het systeem uit de Yaris. Dat betekent bijvoorbeeld dat draadloze Android Auto en Apple CarPlay tot de mogelijkheden behoort. Ook de MyT-app voor je telefoon kan nu worden gecombineerd met de Aygo.

De knoppenclusters voor de climate control en de bedieningselementen op het stuur zien er volwassen uit en vormen de toegang tot volwassen functies. Zo is de Aygo verkrijgbaar met climatecontrol en is adaptieve cruisecontrol nu standaard. Dat is nogal een stap, want tot nu toe was de Aygo per definitie niet leverbaar met cruiseontrol.

Bekende motor

De enige plek waar eigenlijk geen groot nieuws is te melden, is onder de motorkap. Daar snort namelijk de éénliter driecilinder die we al zo lang van de Aygo kennen, nog altijd met 72 pk. Toch is er nieuws op technisch vlak, want de Aygo wordt voor het eerst leverbaar met een cvt-automaat. Die moet wat betreft verbruik nauwelijks onder doen voor zijn handgeschakelde broertje.

Een hybrideversie is er trouwens niet. Zo’n auto zou het gat met de Yaris wellicht al te zeer verkleinen. Nu het toch over dat gat gaat: de nieuwe Aygo is er vanaf €15.995. Dat is flink méér dan voorheen, al meldt Toyota dat de standaarduitrusting er ook flink op vooruitgaat. Naast een vergelijkbare ‘oude’ Aygo blijft het prijsverschil volgens het merk beperkt tot €400, maar dat zullen we uiteraard onderzoeken zodra de prijslijst helemaal wordt vrijgegeven. Dan wordt ook bekend hoe de voor dit segment erg belangrijke private lease-tarieven uitpakken. Nog even geduld: de Toyota Aygo X arriveert rond april 2022 in Nederland.