Toen kleine MPV’s nog als paddenstoelen opschoten: Fiat Idea

De Idea komt in 2003 terecht in een voor Fiat relatief nieuw segment. “Met alleen een Panda ben je er nog niet, en daarom is het nu aan de Idea om het Fiat-schip verder op de goede koers te brengen’, schrijven we. Van het design zijn we ondanks de naam niet meteen onder de indruk. “Het zou ook een Duitser of Koreaan kunnen zijn. Het vernuft vinden we vooral aan de binnenkant.” Het interieur is in verhouding tot de buitenmaten lekker ruimtelijk en licht en volgens Fiat zijn er maar liefst 32 verschillende interieurconfiguraties mogelijk. En dan zijn er ook nog 25 opbergvakjes!

Idea twee mille voordeliger dan een Meriva

In 2004 treedt de Idea in een test aan tegen zijn grootste concurrent: de Opel Meriva. Die maakt eveneens deel uit van de klasse van B-segment MPV’s, waarin je verder de Ford Fusion en de Mazda 2 vindt. We zetten de benzinemodellen tegenover elkaar en verwonderen ons over de uiterlijke gelijkenissen, terwijl er onderhuids grote verschillen zijn. “Bekijk je de auto’s van opzij, dan vallen de vier zijruiten op als gemeenschappelijke deler. Qua ruimte voor je gezin geven we de Opel een kleine voorsprong maar qua weggedrag kan de Fiat ons meer bekoren. Bovendien kan hij dankzij zijn lagere gewicht net zo goed uit de voeten met zijn 1,4-litermotor als de Opel met zijn 1.6. De Fiat is zelfs sneller bij de 100 km/h! En hij stuurt ook nog eens zo licht dat je met de geringste inspanning in de nauwste straatjes van Florence parkeert.” Voor vergelijkbare uitvoeringen is de Idea meer dan 2.000 euro voordeliger dan de Meriva. Dat bezorgt hem definitief de overwinning, daaraan kan Opels handige FlexSpace achterbank niets meer doen.

Idea uiteraard ook met diesel, de MultiJet

Een half jaar later beproeven we ook de MultiJet-diesel. Die valt ons wat tegen. “De motor is state of art … en 70 pk en 180 nm zouden geen verkeerde waarden moeten zijn. Maar de MultiJet heeft toch behoorlijk moeite met de 1.200 kg wegende Idea.” Dit keer geen vleierij over een goed kracht/gewichtverhouding dus …Over de flexibilteit van het interieur zijn we nog steeds te spreken maar deze uitvoering is geen winnaar. “Supercompleet maar €22.400 is veel geld. De Idea is een redelijk uitgekookte auto maar de dure diesel presteert onder de maat en dat doet hem de das om.

In 2007 was het over voor de Idea

Aan het einde van zijn carriere doet de Idea nog mee aan de opruig-trend. In 2007 maken we in Brazilië kennis met de Fiat Idea Adventure. We speculeren erover of Fiat hem naar Nederland gaat halen maar dat zit er niet meer in. Datzelfde jaar verdwijnt de Idea van de markt, waarop hij geen potten kan breken. Maar het idee was goed. Overigens kreeg de Fiat Idea in 2004 ook nog een vrij luxueuze tweelingbroer onder de noemer Lancia Musa. Die hield het nog tot en met 2012 vol.

16 jaar later staan er overigens nog opvallend veel Fiats Idea als occasion te koop.