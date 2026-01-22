De Bugatti Veyron is de puurste belichaming van de automobiele waanzin van Ferdinand Piëch. Die automanie kwam tot uiting in auto's als de Volkswagen Phaeton en knotsgekke motoren als de W8, V10 en V12 TDI. De meest krankzinnige uiting van Piëchs ambities was natuurlijk de Bugatti Veyron. Middels een viertal studiemodellen - de EB 118, EB 218, 18/3 Chiron en EB 18/4 Veyron - kwam Bugatti stapsgewijs dichterbij de de Bugatti Veyron waarvan in 2005 de eerste exemplaren de fabriekspoorten in Molsheim verlieten. Met de Veyron zou je met een snelheid van ruim 400 km/h in alle rust naar de opera moeten kunnen jagen. En dat kon dankzij een 1.001 pk sterke 8.0 W16 met vier turbo's. De Veyron heeft tientallenversies en derivaten gekend en werd in 2016 opgevolgd door de Chiron, een auto die inmiddels het stokje heeft overgedragen aan de Tourbillon. De eerste Veyrons zijn nu dik 20 jaar oud en dat betekent dat het tijd is voor een eerbetoon. Dit is de Bugatti Veyron FKP Hommage. Zijn naam spreekt boekdelen.

De Veyron FKP Hommage is niet alleen een eerbetoon aan de Veyron, maar ook aan Ferdinand Karl Piëch. De Veyron FKP Hommage is uitgevoerd in een rood-zwarte kleurstelling die overeenkomt met die van de Veyron met chassisnummer 001. Is het niet gewoon een opgewaardeerde Veyron? Nee, zeker niet. Hoewel de Veyron FKP Hommage lijkt op een grondig gefacelifte Veyron die nooit kwam, is hij gebaseerd op de Chiron. Het is een eenmalige creatie die net als de eerder gepresenteerde en minstens zo unieke Brouillard tot stand is gekomen in het Solitaire-programma van Bugatti.

Interessante designelementen zijn er volop. Zo heeft de Veyron FKP Hommage aanzienlijk bredere koplampen dan het origineel. De grille is een stuk groter, evenals de koelopeningen in de bumper. Ook interessant zijn de wielen. Die lijken identiek aan die van het origineel, maar zijn een stevige maat groter. Bijkomend voordeel: de Veyron FKP heeft niet de onbetaalbare Pax-banden nodig waar de oer-Veyron maar wat graag setjes van verslijt. Achteraan zien we meer verschillen. Zo zijn de achterlichten weliswaar geïnspireerd op die van het origineel, maar is de uitwerking ervan een stuk moderner. Het rooster eronder is aanzienlijk breder, de reflectoren zijn naar een plekje onderin het rooster verhuisd en de achterbumper inclusief centraal geplaatste uitlaat zijn allemaal anders dan 20 jaar geleden.

Wat natuurlijk blijft bestaan is de machtige 8.0 W16 met vier turbo's. Die is niet 1.001 pk sterk zoals in de oorspronkelijke Veyron, maar brengt 1.600 pk en 1.600 Nm op de been. Daarmee is hij zomaar even 599 pk sterker dan zijn stamvader. De tijd heeft niet stilgestaan.