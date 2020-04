Terugblik: Bugatti Veyron snelste productieauto ooit

Eind jaren 90 en begin deze eeuw kon het niet gek genoeg voor de Volkswagen Groep. Onder de regie van Ferdinand Piëch kwamen er eerder al zeer bijzondere creaties tot stand en toen het concern Bugatti in handen kreeg, werd de grenzeloosheid naar een nieuw niveau getild. De Veyron werd een vrij megalomaan verhaal, met de 1.001 pk sterke 8,0-liter W16 met vier turbo's en drie radiateurs om de boel koel te houden, genesteld in een aalgladde carrosserie met actieve aerodynamica. 0-100 km/h moest in 2,5 seconden voorbij zijn, 0-200 km/h in 7,3 seconden. Alles aan de auto schreeuwde van begin af aan uit: hier gaan records worden gebroken.

Dat was ook precies het plan dat op tafel lag en vooral stevig werd onderstreept door Piëch. De Veyron moest en zou sneller dan 400 km/h kunnen. Toen de Veyron in 2005 de markt betrad (voor dat selecte groepje mensen dat zich überhaupt zo'n monster kon veroorloven), was het tijd om een volledig straatlegale en standaard Veyron naar zijn topsnelheid te jagen. Op 27 april 2005 werd een Veyron van de allereerste lichting op de testbaan bij Ehra-Lessien met succes voorbij de 400 km/h gejaagd. 407 km/h kwam op de klok te staan en dat is de snelheid die direct bovenaan het recordlijstje kwam te staan. 407 km/h was de gemiddelde meting over twee stukken, want de piek lag zelfs op ruim 408 km/h. Het gemiddelde van twee runs werd als record genoteerd. Het was gelukt.

Uiteraard is het hier sindsdien niet bij gebleven. Er bleek nog veel meer in het vat te zitten. Met gewichtsreductie, nóg meer vermogen en extra aerodynamische snufjes kon de snelheid verder worden opgeschroefd. De extremere 1.200 pk sterke Veyron Super Sport ging in 2010 naar een topsnelheid van maar liefst 431 km/h. Overigens werden de Super Sports voor de klanten elektronisch begrensd op 415 km/h. Vreselijk teleurstellend, uiteraard.

Hoewel er na de Veyron diverse productieauto's, waaronder twee Koenigseggs, sneller zijn gegaan, is het record nog altijd in handen van Bugatti. Niet meer met de Veyron, maar met haar huidige monster; de Chiron. Ook daarvan kwam een Super Sport-versie en die wist het vorig jaar tot een krankzinnige 'gemiddelde topsnelheid' van 487 km/h te schoppen. De piek kwam zelfs boven de 490 km/h uit. Daarmee heeft Bugatti opnieuw een grens verlegd en is de Chiron de eerste productieauto die door de 300 mph-grens is gegaan.