Tesla schrapt geplande instapversie Model Y

De Tesla Model Y is inmiddels al een paar maanden op de markt in de Verenigde Staten en hier in Nederland volgt de introductie later dit jaar. Onlangs konden we nog melden dat er een Standard Range-versie in het vat zit voor 2022, maar dat blijkt toch niet te gaan gebeuren. De instapversie van de Model Y is van de planning gehaald, laat Elon Musk weten via Twitter. "De range zou onacceptabel laag zijn, minder dan 250 mijl volgens EPA," aldus de topman. 400 km actieradius is toch niet interessant genoeg meer, zo lijkt het.

Of dat de enige reden is, valt te bezien. Het betekent hoe dan ook dat de Long Range met achterwielaandrijving de laagst in de markt geplaatste Model Y wordt. Die heeft vooralsnog een Nederlandse indicatieprijs van €57.000 en staat nog wel op de rol voor een introductie in 2022. Die heeft een geschat WLTP-bereik van 540 km. Dit jaar begint het aanbod nog bij de vierwielaangedreven Long Range Dual Motor, die begint bij €65.015 en komt naar verwachting 505 km ver (WLTP) op één acculading.