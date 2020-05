Tesla scherpt prijzen aan

Waar de Model S eerder minimaal € 87.800 moest kosten, is de Long Range-versie nu voor € 84.005 inclusief afleverkosten van jou. Voor dat geld krijg je de EV met de grootste actieradius, want zo’n basis-Model S komt volgens de WLTP-cyclus maar liefst 610 km ver. De razendsnelle (2,5 sec.!) Performance-versie staat nu voor € 101.005 te boek, waar er eerder minimaal zo’n 105 mille moest worden meegebracht.

Voor de Model X gelden soortgelijke prijsdalingen, waardoor de Long Range- en Performance-uitvoeringen van die auto nu voor respectievelijk € 90.005 en € 107.005 de deur uit gaan.

Elektrec.co meldt dat in de VS ook de prijzen van de Model 3 met enkele duizenden dollars naar beneden zijn geschroefd, maar in de Nederlandse configurator is dat nog niet zichtbaar. Wellicht volgt dat in een (iets) later stadium, maar officieel is hier niets over bekend. Ook voor de hier nog niet leverbare, maar al wel bestelbare Model Y verandert er vooralsnog niets.

Sneller en verder

De Model S en Model X zijn recent onderhuids flink aangepakt, met een grotere actieradius, betere rij-eigenschappen en een strakgetrokken interieur als gevolg. De Performance-varianten voegen daar ook nog eens ongekende acceleratiecijfers aan toe, waarbij er vorige maand nog eens enkele tienden van de toch al bizarre 0-100-tijd zijn afgesnoept.

De wijzigingen in de Tesla-configurator zijn bijna niet bij te houden. Of het nu gaat om prijswijzigingen van enkele duizenden euro’s tot een halve ton of de toevoeging van nieuwe opties, er is zelden een maand waarin de digitale ‘designstudio’ van het merk geen nieuws oplevert.