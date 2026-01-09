Tesla introduceert een nieuwe variant van de relatief goedkope Model Y Standard. Daarvan bestaat nu ook een Long Range-versie. Die heet voluit Tesla Model Y Standard Long Range Achterwielaandrijving en is direct te bestellen.

Met de Tesla Model Y Standard introduceerde Tesla vorig jaar een minder rijk uitgeruste variant van de Model Y. Die Tesla Model Y Standard herken je onder meer aan zijn eenvoudigere verlichting aan voor- en achterzijde. Je moet het in de Model Y Standard met handmatige stuurverstelling doen, de stoelen verstel je via het infotainmentscherm, de ophanging is versimpeld en er is minder geluidsisolatie toegepast. Het gevolg: een relatief lage vanafprijs van €39.990. Van de Tesla Model Y Standard komt nu een versie met een groter bereik: de Long Range.

De nieuwe Tesla Model Y Standard Long Range Achterwielaandrijving - een hele mond vol - heeft een actieradius van 657 kilometer. Ter vergelijking: de reguliere variant is goed voor een bereik van 534 kilometer. De aandrijflijn is verder identiek en dus is ook de Model Y Standard Long Range in staat om vanuit stilstand in 7,2 seconden de 100 km/h aan te tikken. Zijn topsnelheid bedraagt 201 km/h. Snelladen kan met maximaal 175 kW.

Uiteraard ligt de prijs van de Standard Long Range boven die van de reguliere Standard. De Tesla Model Y Standard Long Range kost €46.990 en is daarmee een flinke €7.000 duurder dan de reguliere Model Y Standard. Bestellen kan per direct.