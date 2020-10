Tesla Model 3 krijgt meer bereik en kleine wijzigingen

Een deel van het Model 3-nieuws werd onlangs al aangekondigd in de vorm van een reeks spionagefoto’s. De aannames in het bijbehorende artikel worden allemaal waarheid, maar er is meer.

Laten we beginnen met de uiterlijkheden. Alle drie de wieldesigns van de Model 3 gaan op de schop. De basis-wielen, de 18-inch ‘Aero Wheels’, zijn subtiel strakker dan voorheen, met hoekiger inkepingen en plattere vlakken. De 19-inch-optie voor de Standard Range Plus en Long Range AWD wordt vervangen door een gehele nieuw design, met vijf dubbele, platte spaken.

Ook de 20-inch-wielen van de Performance gaan op de schop. In plaats van het bekende afgeronde design krijgt de snelste Model 3 nu de zwarte Überturbine-wielen van de Model Y Performance mee, herkenbaar aan de brede, in turbine-vorm geplaatste spaken.

Geen chroom

Alle versies van de nieuwste Model 3 zijn aan de buitenzijde herkenbaar aan het feit dat het chroom rond de ruiten plaatsmaakt voor zwarte strips. De deurgrepen aan de buitenkant én het ornament rond de camera/knipperlichtcombi achter het voorwiel krijgt dezelfde behandeling. Minder zichtbaar, maar wel belangrijk nieuws vinden we bij de achterklep: die is vanaf nu elektrisch bedienbaar. De gewijzigde koplampen die eerder opdoken, zijn vooralsnog in geen velden of wegen te bekennen.

Aan de binnenzijde maakt een opnieuw ingedeelde middentunnel z’n opwachting. De reeks in pianolak uitgevoerde klepjes wordt opgesplitst, afgerond en afgewerkt in een minder vlekgevoelige matzwarte kleur. Een draadloze telefoonlader is en blijft standaard. De middenconsole wordt nu ogenschijnlijk afgewerkt met het kunstleer dat ook op de stoelen wordt gebruikt, inclusief stiksel. De kleurkeuze voor het interieur blijft gelijk: standaard krijgt de Model 3 een zwart interieur met een houten dashboardstrip, als optie wordt dat alles in wit uitgevoerd. Ook voor de buitenzijde wijzigt er trouwens niets aan de leverbare kleuren: wit is standaard, zwart, grijs, blauw en rood zijn opties.

Meer bereik, betere sprinttijden

Als er iets is waaraan de Model 3 geen gebrek had, dan was dat zonder twijfel actieradius. Toch ziet Tesla kans om de auto’s stuk voor stuk een stukje verder te laten komen op een acculading. Voor de Standard Range Plus leverde de WLTP-cyclus tot voor kort 409 km op, maar dat wordt nu opgerekt naar 430 km. De vierwielaangedreven Long Range krijgt er 20 km bij en komt op een totaal van 580 km. De Performance komt dankzij grotere wielen iets minder ver, maar houdt het met 567 km eveneens langer vol dan voorheen.

Interessant is ook dat de vierwielaangedreven versies van de Model 3 opnieuw sneller zijn gemaakt. De Long Range knalt nu in 4,4 seconden van 0 naar 100, tegen 4,6 voor de ‘oude’ auto. De Performance gaat van 3,4 naar 3,3 seconden.

De prijzen van de Tesla Model 3 blijven vooralsnog ongewijzigd. De Standard Range Plus staat nog steeds voor €48.980 in de configurator, de Long Range voor €58.980 en de Performance voor €64.580. Dit is overigens allemaal zonder afleverkosten, die de prijs met €1.015 opdrijven.