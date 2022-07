Tesla levert Duitse Model Y alleen nog in twee kleuren

De in Duitsland geproduceerde Tesla Model Y komt voorlopig alleen in twee kleuren de spuitcabine uit: zwart en wit. Dat meldt het Duitse medium Automobilwoche. Door het terugschroeven van het aantal leverbare kleuren moet de Model Y in een sneller tempo van de band rollen. Klanten die wel een andere kleur willen, moeten langer wachten.

"Je kunt iedere kleur kiezen, zo lang het maar zwart is." Tesla lijkt het aloude adagium van Henry Ford min of meer van stal te halen op het fabrieksterrein in het Duitse Grünheide. Tesla biedt de klant nog iets van keuze, want je kunt een in Duitsland geproduceerde Model Y bestellen in de kleuren 'Pearl White Multi-Coat' en 'Solid Black'. Wit is de standaardkleur voor de Model Y, voor een zwart exemplaar moet je €1.200 bijbetalen. Het verminderen van het aantal beschikbare kleuren moet er mede aan bijdragen dat een Model Y nog slechts 45 seconden in plaats van de eerdere 90 seconden doorbrengt in de spuitcabine.

Tesla biedt de drie andere beschikbare kleuren voor de Model Y - grijs, rood en blauw - nog steeds aan in de configurator, maar dan komt je auto uit Shanghai en moet je rekening houden met een langere levertijd. Voor een witte of zwarte Model Y verwacht Tesla dat je hem tussen oktober en december van dit jaar in ontvangst kunt nemen. Als je een blauw of rood exemplaar bestelt, dan moet hij tussen november 2022 en januari 2023 worden geleverd. Voor een grijze Model Y is de wachttijd het langst: dan krijg je de auto op zijn vroegst in december en uiterlijk in februari volgend jaar.

Niet de enige

Tesla is overigens niet de enige fabrikant die auto's sneller levert aan klanten wanneer zij kiezen voor specifieke kleuren. Renault doet namelijk iets vergelijkbaars met de Arkana en biedt een snellere levering als klanten kiezen voor zwart, parelmoerwit of grijs en kiezen voor het uitrustingsniveau RS-Line. In dat geval garandeert Renault een levertijd van maximaal 30 dagen in plaats van de nu gemiddelde wachttijd van vijf maanden, meldt persbureau Reuters.