Tesla ziet aantal leveringen afnemen

Tesla heeft in het tweede kwartaal van dit jaar zo'n 255.000 auto's afgeleverd. Een helemaal en meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Toch lijkt ook bij Tesla een daling van de cijfers ingezet.

In het tweede kwartaal van dit jaar leverde Tesla 254.695 nieuwe auto's af. Dat zijn er fors meer dan de ruim 200.000 stuks die Tesla in het tweede kwartaal van vorig jaar wist af te leveren. Toch zijn de cijfers voor Tesla minder rooskleurig dan je zou denken. De afgelopen negen kwartalen nam het aantal geleverde nieuwe Tesla's namelijk onafgebroken toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal van 2022 leverde Tesla 310.048 nieuwe auto's af.

Van de in de periode april tot en met juni geleverde Tesla's waren er 238.533 een Model 3 of Model Y. Slechts 16.162 waren er een Model S of Model X. In totaal produceerde Tesla in het tweede kwartaal 258.580 auto's, 15 procent minder dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Toch is er ook positiever nieuws. Juni was namelijk de maand waarin Tesla meer auto's dan ooit heeft geproduceerd, al geeft het merk niet aan hoeveel auto's het in die maand heeft gebouwd. Tesla zou vooral last hebben van de gevolgen van de Chinese coronasituatie.