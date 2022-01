Tesla levert bijna miljoen auto's af in 2021

Tesla heeft vorig jaar bijna een miljoen auto's afgeleverd waarvan ongeveer een derde in het laatste kwartaal van 2021. Niet eerder leverde het merk in één kwartaal zoveel auto's af.

Tesla meldt dat het in 2021 in totaal 936.172 auto's heeft afgeleverd. Maar liefst 87 procent meer dan in 2020 toen de Amerikanen nog geen half miljoen auto's afleverden. Van de vorig jaar geleverde Tesla's waren er maar liefst 911.208 stuks een Model 3 of Model Y. De oudere en grotere Tesla's Model S en X waren samen goed voor 24.964 exemplaren. Ter vergelijking: in 2020 leverde Tesla in totaal bijna een half miljoen auto's.

Met name in het laatste kwartaal van 2021 leverde Tesla veel auto's af. In de laatste drie maanden van 2021 waren dat er namelijk 308.600. Daarvan waren er 296.850 een Model 3 of Model Y en slechts 11.750 een Model S of Model X.

In Nederland werden vorig jaar 1.882 Tesla's geregistreerd. 974 daarvan waren een Model 3, 908 stuks een Model Y. Volgens de cijfers van RAI Vereniging, Bovag en RDC is er in 2021 geen enkele nieuwe Model S of Model X in Nederland geregistreerd.