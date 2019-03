Tesla-leverancier koopt GM-fabriek Zuid-Korea

General Motors heeft z’n fabriek in het Zuid-Koreaanse Gunsan verkocht aan toeleverancier Myongshin, dat er in opdracht elektrische auto’s wil bouwen.

Myongshin is afkomstig uit Zuid-Korea en heeft volgens Reuters 99,5 miljoen dollar, ofwel bijna 87 miljoen euro, betaald voor de faciliteit in Gunsan. Myongshin is een grote toeleverancier die onder meer voor Tesla en Hyundai werkt en wil de nieuw aangeschafte vestiging gaan inzetten om in opdracht van een andere fabrikant elektrische auto’s te produceren.

Om welk merk het daarbij gaat is nog niet duidelijk. Wel vertelt het consortium achter Myongshin dat Tesla niet betrokken was bij eerdere gesprekken over zo’n deal. Zuid-Korea is naar verluidt een aantrekkelijk land voor het bouwen van EV’s, omdat er een heleboel toeleveranciers actief zijn en er vrije handel met zowel de VS als Europa mogelijk is. Myongshin hoopt in 2021 50.000 EV’s te bouwen op de nieuwe plek en wil dat aantal voor 2025 opschroeven tot 150.000 stuks per jaar. Dat levert naar verwachting 900 banen op, terwijl bij toeleveranciers nog eens 2.000 mensen druk zullen zijn met deze elektrische auto’s.

GM wil de deal met de Koreaanse kopers zo snel mogelijk afronden om de betrokken medewerkers zoveel mogelijk te ontzien. De Amerikaanse gigant maakte in februari 2018 bekend dat het de fabriek in Gunsan moest sluiten omdat het draaiende houden van de vestiging niet meer rendabel was. In Gunsan werden veel auto’s voor de export gebouwd, onder meer ook naar Europa. Dat GM door de verkoop van Opel nog nauwelijks actief is op ons continent, speelt dan ook een grote rol in de besluitvorming rond de enorme Koreaanse vestiging.