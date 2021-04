'Tesla-fabriek Duitsland maanden later dan gepland open'

Iets ten zuidoosten van Berlijn is inmiddels een gigantisch pand verrezen waar Tesla autoproductie voor vooral de Europese markt onder gaat brengen. Hoewel het er inmiddels van de buitenkant uitziet alsof er ieder moment een nieuwe Tesla naar buiten kan rollen, is de fabriek nabij Grünheide voorlopig nog niet operationeel. Dat melden diverse Duitse media, waaronder Der Tagesspiegel. Het plan was om er begin deze zomer met de autoproductie te beginnen, dat is nu zeker tot oktober uitgesteld.

In het uiterste geval kan de productie zelfs pas tegen het nieuwe jaar van start gaan. Het struikelblok is deze keer een papierkwestie. Tesla heeft nog geen groen licht gekregen van de lokale autoriteiten en de verlening van een vergunning schijnt vooral nog te hangen op de waterhuishouding van de fabriek. Dat zou inmiddels behoorlijk anders ingericht zijn dan aanvankelijk in de plannen stond en daar moeten betrokken overheidsinstanties zich nog een tijdje over buigen.

Eerdere hordes die genomen werden, hadden vooral met de omgeving te maken. De fabriek staat in een betrekkelijk afgelegen gebied met veel bossen eromheen. De bouw kwam meermaals in gevaar of tijdelijk stil te liggen wegens mogelijke verstoring van de fauna in het gebied. Ook klaagden omwonenden over de milieu-impact en dat leidde ook tot juridische stappen. Tesla trok aan het langste eind en kon doorgaan met de bouw. Nu is het alleen dus nog even iets langer wachten.

Tesla gaat in Grünheide de Europese Model Y bouwen, maar ook de Model 3 en mogelijk een nieuw kleiner model. Die laatste kan volgens de laatste geruchten een compacte SUV zijn waarvoor Tesla met Toyota samenwerkt, al is dat nog verre van officieel.