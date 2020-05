Terugblik: ‘Tesla Model 3 komt in 2017’

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Terug in 2015 had waarschijnlijk niemand verwacht dat vijf jaar later een Tesla Model 3 op elke straathoek geparkeerd zou staan. Destijds bood Tesla namelijk alleen nog maar de Model S aan en doken de eerste geruchten rondom de compactere auto nog maar net op. Zo ook op 8 mei 2015 .

Exact vijf jaar geleden schreven we over geruchten rond de komst van de 'Model III', de Model S-broer die zich volgens de geruchtenmolen in 2017 zou aandienen. In 2015 was er nog maar weinig bekend over de Model 3. Wel was duidelijk dat de auto wat formaat betreft een tegenspeler zou worden van auto's als de BMW 3-serie. Ook durfde men voorzichtig een geschatte actieradius van 320 kilometer te noemen. Ook was duidelijk dat de op stapel staande 'kleine Tesla' een aardige verzameling autonome kunstjes in zijn trukendoos zou krijgen.

Het duurt nog tot maart 2016 alvorens topman Elon Musk dan eindelijk de Model 3 laat zien. De auto wordt met open armen ontvangen, want na de duurdere Model X en Model S is deze Model 3 een flinke klap goedkoper en daarmee dus bereikbaarder. Helemaal interessant voor de zakelijke markt dus. Aanvankelijk wordt nog over een prijs van rond de $ 35.000 gesproken. Voor de Amerikaanse markt is dat streefbedrag ondertussen gehaald (de Standard Range Plus kost $ 33.690), maar in Nederland moet je nog altijd minimaal € 48.980 meebrengen naar de digitale showroom.

Na de onthulling van de Model 3 in 2016 gaat het hard. Binnen een dag ontvangt Tesla een kleine 300.000 bestellingen. Het duurt vervolgens echter nog tot juli 2017 voordat de eerste productierijpe Model 3 het levenslicht ziet. Vervolgens loopt de productie meermaals enorme vertragingen op, waardoor kopers veel langer op hun bestelling moeten wachten. Hierdoor wordt vooral het geduld van de Europese klanten getest. Pas in 2019 maakt de Model 3 de overtocht naar dit continent. Het verdere verloop van carrière van de Model 3 behoeft weinig toelichting. De Nederlandse verkoop ging door het dak en de Model 3 eindigde met afstand bovenaan de lijst best verkochte auto's. Het wachten is nu op zijn hogere broertje: de Model Y.