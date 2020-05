Terugblik: de mislukte Europese poging van Landwind

In de loop der jaren zijn we op autogebied op van alles en nog wat getrakteerd door de Chinezen. Begin deze eeuw sprongen de automerken als paddenstoelen uit de grond in China en de eerste stappen waren behoorlijk discutabel. Europese merken werden als het grote voorbeeld gezien en dat bleek dan ook wel uit de enorme stroom schaamteloze kopieën die naar de Chinese showrooms ging. Van de BMW X5 tot de Toyota Aygo; geen gevestigd merk ontsnapte aan de Chinese kopieermachine. Behalve erom lachen of onze wenkbrauwen fronsen, hadden wij Europeanen er verder weinig mee van doen.

X6

Dat was wel anders bij het merk Landwind. Dat had namelijk ook scherp gekeken naar voorbeelden van over de grens en durfde het wel aan om het met zijn Opel Frontera-kloon te proberen in Europa. De X6 was de auto waarmee het allemaal begon voor Landwind en die kwam via de speciaal opgezette Europese tak ook hier terecht. Helemaal terecht is het trouwens niet dat we spreken over een kloon, want Landwind kocht voor de X6 bij Isuzu netjes de basis van de Rodeo (bij ons bekend als Opels Frontera). Het voorzag de auto van wat eigen kenmerken, zoals de aangepaste neus, en begon eind jaren 90 de productie van het apparaat in Nanchang. Qua motorisering was er ook niet direct reden tot zorgen, want daarvoor klopte Landwind eveneens aan bij Isuzu én bij Mitsubishi.

Al met al was het dus niet direct een recept voor ellende en met een aantrekkelijke prijs kon de X6 wel eens een interessante nieuwkomer worden in Europa. Het design en de techniek hoorden misschien niet helemaal thuis in de twintigste eeuw, maar voor een prikkie een dikke SUV rijden, is natuurlijk wel interessant. Niet gek dan ook dat het hier aanvankelijk best oké begon. Via een importeur in Brabant, die de auto's in Duitsland haalde en vervolgens hier op kenteken zette, kwamen ze hier op de weg terecht. Er was aanvankelijk best wat interesse, totdat de ADAC met een uiterst schokkende crashtestvideo op de proppen kwam. De X6 was tegen een dik brok Duits beton gereden en bleek zijn robuuste uiterlijk totaal niet waar te maken. Levensgevaarlijk, zo was het oordeel.

CV9

Zo voorzichtig hoopvol als het begon, zo ongenadig hard stortte de interesse in het nieuwe Chinese merk hier in één klap weer in. Dat weerhield de Chinezen er echter niet van om toch te proberen de imagoschade te herstellen en ons continent met een nieuw model te bestormen. In 2009 keerde Landwind na een korte afwezigheid weer terug in Europa en ditmaal was het de splinternieuwe CV9 waarmee het merk het probeerde. Een MPV met een volledig zelf ontworpen koets. In dit geval geldt misschien wel 'beter goed gejat dan slecht bedacht', want een knapperd was het niet. Toch was de eerste indruk allerminst beroerd. Hij deed wat hij moest doen en eigenlijk viel uitsluitend qua afwerking (met misselijkmakende weekmakers) en materiaalkeuze op dat het hier ging om een spotgoedkoop Chinees product. Vanaf een krappe € 15.000 reed je namelijk al een CV9.

Ook op veiligheidsgebied hadden de Chinezen duidelijk geleerd van hun eerdere misser. De CV9 was met sterker staal in elkaar gezet en bleek bij crashtests niet de doodskist op wielen die de X6 was. De CV9 haalde weliswaar slechts twee sterren bij de botsproef van Euro NCAP, maar dit was ook deels toe te schrijven aan het feit dat zij-airbags optioneel waren en dus bij de botsproef niet van toepassing waren. Qua structurele integriteit was het allemaal al een stuk beter dan voorheen. Toch kon het de eerder geleden schade van Landwind in Europa niet wegpoetsen. Van de CV9 werden er hier nog geen 20 verkocht en daar bleef het wel bij.

Aiways

Hoewel na de CV9 de naam Landwind in de Europese geschiedenisboeken verdween, komt het (in zekere zin) toch weer terug. Deze keer is het de beurt aan Aiways. Dat pas een paar jaar oude Chinese merk heeft namelijk een belang van 50 procent in Jiangling Motor Holding, de joint venture achter Landwind. Hetzelfde concern dat ons destijds de X6 en de CV9 voorschotelde, gaat het opnieuw proberen in Europa. De modellen van Aiways, allemaal volledig elektrisch, met een strak eigen ontwerp en met veelbelovende techniek aan boord, konden het wel eens een stuk beter gaan doen. De voortekenen zijn in elk geval goed. De tijd zal uitwijzen of de Chinezen met de U5, de eerste auto die deze kant op komt eindelijk voet aan de grond krijgen.

Tot die tijd kijken we nog maar een keer terug op de spraakmakende crashtest van de Landwind X6, want dat is toch een stukje autogeschiedenis dat we niet zomaar kunnen vergeten.