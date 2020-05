Terugblik: het nieuwe Dacia 15 jaar in Europa

Het is alweer 15 jaar geleden dat Dacia met de eerste Logan in heel Europa kwam aantuffen. Toen had niemand waarschijnlijk kunnen denken dat een dergelijk merk überhaupt zou overleven, maar al helemaal niet met een klantenbestand van 6,5 miljoen mensen binnen 15 jaar.

In mei 2005 zette Dacia voet aan Europese wal búiten Roemenië met de eerste Logan. Op de AutoWeek-redactie weet men dat nog goed, want rond diezelfde periode haalden wij een kakelverse duurtester op bij de Dacia-fabriek in Roemenië. Dacia zelf bestaat echter al veel langer. Het Roemeense merk werd in 1966 opgericht en had toen al een sterke band met Renault. De eerste Dacia, de 1100, is namelijk grotendeels gebaseerd op de Renault 8. Net voor de eeuwwisseling tekent Renault officieel voor de overname van Dacia met als doel een voordelige sedan voor Oost-Europa te maken.

Dat wordt de Logan die in 2004 wordt onthuld en vanaf 2005 in heel Europa verkrijgbaar is. In Nederland moet de verkoop dan nog een beetje op gang komen, want met 40 exemplaren is 2005 nog maar een voorbode van wat komen gaat. Een jaar later trekt Dacia namelijk al 777 klanten naar de showrooms en sindsdien neemt de verkoop eigenlijk alleen maar toe. De ruime Logan MCV met drie zitrijen is een schot in de roos en met de Sandero als nieuwe hatchback vanaf 2008 en de Duster als SUV (2010) staat 2010 tot nu toe als beste jaar te boek.

6,5 miljoen

Waar de Duster, Sandero en Logan achtereenvolgens 10.586, 17.094 en 20.225 Nederlanders enthousiast weten te maken, boekt Dacia ook minder grote successen. De gigantische Lodgy wordt bijvoorbeeld maar 2.794 keer verkocht. Ook de Dokker-bestelbus wordt voor personenvervoer maar mondjesmaat verkocht (956 keer). Over heel Europa gezien kopen de meeste mensen een Sandero of opgehoogde Sandero Stepway. Dit is namelijk 2,1 miljoen gebeurd. De Duster volgt met een achterban van 1,6 miljoen Europeanen. In totaal verkocht Dacia de afgelopen 15 jaar 6,5 miljoen auto's in Europa.

Voor volgend jaar staat de marktintroductie van de eerste elektrische Dacia op de agenda. Dat moet de productieversie van de compacte Dacia Spring Concept worden. Deze auto wordt gebouwd op basis van een elektrische Renault voor de Aziatische markt en moet bijna 200 kilometer kunnen afleggen op één volle batterij.

Op naar de volgende 15 jaar?