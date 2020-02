Techrules zet in op turbine als range-extender

Alweer twee jaar geleden trok Techrules het doek van de Ren RS, een elektrisch aangedreven hypercar met een door een stevige turbine aangedreven generator als range-extender. Een imposant apparaat, maar blijkbaar niet het ideale businessmodel voor het Chinese bedrijf. Nu gaat het zich namelijk toespitsen op de levering van generatoren die worden aangedreven door kleinere turbines. Die kunnen volgens Techrules behalve in voertuigen ook worden toegepast als generatoren voor afgelegen industrie en bebouwing.

Er komt dit jaar een 45 kW-turbinegenerator die volgens Techrules vooral geschikt is als range-extender voor grotere elektrische voertuigen. Volgend jaar volgt een 15 kW-exemplaar voor kleinere EREV's. De turbines lusten biobrandstoffen als biogas, bio-ethanol en bio-methanol, om de uitstoot van schadelijke stoffen zo laag mogelijk te houden. Behalve elektriciteit kunnen ze ook voor verwarming en koeling zorgen. Dat is uiteraard vooral interessant voor toepassing in mobiele of afgelegen huisvesting.

Techrules noemt nog geen partijen die van de techniek gebruik willen maken, maar richt zich op een productie van 100.000 exemplaren van de 45 kW-turbinegeneratoren. Er zijn volgens het bedrijf al diverse grote bedrijven in China en daarbuiten geïnteresseerd. We zijn benieuwd of we deze techniek op den duur terug zullen zien in personenauto's.