Tata teaset Altroz

Onze website staat momenteel bol met berichten over nieuwkomers die tijdens de Autosalon van Genève aan het daglicht worden voorgesteld. Voor een nieuwtje over voor de Europese markt niet bepaald relevante auto is dan toch wel plek? Het Indiase Tata laat namelijk een stel teaserschetsen van een nieuwe hatchback zien.

Iets mer dan een jaar geleden presenteerde Tata tijdens de Auto Expo in New Delhi twee nieuwe studiemodellen: de H5X en de 45X. Die H5X diende als voorbode van deze Harrier, en ook van de 45X heeft het Indiase bedrijf een productieversie in het vat zitten. Op zijn sociale kanalen blikt Tata Motors alvast op die nieuwe hatchback vooruit.

Tata Motors noemt de nieuwkomer Altroz, volgens het merk een verwijzing naar de albatros omdat deze vogels 'wendbaar zijn en uren lang kunnen vliegen zonder veel moeite'. Zeer waarschijnlijk gaat de auto dienen als opvolger van de in 2014 gepresenteerde Bolt, een auto die in de vorm van de Zest een sedanbroertje heeft. Met het nieuwe model, Tata benadrukt dat een 'premium hatchback' wordt, richt het bedrijf zijn pijlen op auto's als de (Maruti) Suzuki Baleno en de Hyundai i20. Onderhuids maakt de auto gebruik van een volledig nieuw platform, een modulaire basis die de naam Advanced Modular Platform (AMP-platform) draagt. Op de motorenlijst verschijnt een 1,2-liter grote driecilinder, een atmosferisch blok dat gezelschap krijgt van een dieselbroertje. De 1.2 kennen we al van de Tigor. Naar verluidt zit ook een volledig elektrische variant in het vat. Het AMP-platform gaat in de toekomst overigens door meer auto's van Tata Motors gebruikt worden.

Opvallend gegeven: de nieuwe Tata beleeft zijn publieksdebuut óók in Genève! Meer informatie volgt op korte termijn.