Suzuki Vision Gran Turismo: roadster en motorfiets in één

Suzuki onthult de Vision Gran Turismo: een tweezits roadster voor de game Gran Turismo 7. In de Vision Gran Turismo combineert Suzuki zijn kennis van auto's en motorfietsen, wat in de virtuele wereld een lichtgewicht pretpakket moet opleveren. Productieplannen zijn er vooralsnog niet.

De Suzuki Vision Gran Turismo lijkt op het eerste gezicht een liefdesbaby tussen een huidige Swift Sport en een Cappuccino. Met name in het ontwerp van de koplampen, de grille en de wielen van de open tweezitter komt de Swift duidelijk terug. Zo licht als de Cappuccino is de Vision Gran Turismo niet, maar met een gewicht van 970 kilo komt hij aardig in de buurt van de 700 kilo die de Cappuccino in de schaal legt. De Vision Gran Turismo compenseert dat met flink wat extra vermogen: het systeemvermogen bedraagt 432 pk bij 9.700 toeren per minuut. Ook het koppel mag er met 610 Nm zijn.

Maar weinig motoren voor straatauto's draaien 9.700 toeren per minuut, dus het mag ook geen verrassing heten dat de motor van de Vision Gran Turismo afkomstig is van de Hayabusa, Suzuki's snelste motorfiets. De in het midden liggende viercilinder heeft een cilinderinhoud van 1340 cc en drijft de achterwielen aan. Dat is nog niet alles, want in totaal heeft de Vision Gran Turismo drie elektromotoren die het vermogen aanvullen: twee op de vooras en eentje op de achteras. Dat betekent dat de roadster vierwielaangedreven is en ook waarom het koppel zo hoog is. Verdere specificaties zijn niet bekend, maar op de virtuele Nürburgring moet je met deze specificaties vast een snelle rondetijd neer kunnen zetten.

Plannen om de Vision Gran Turismo naar het productiestadium te loodsen zijn er overigens niet, dus je zal het moeten doen met de auto in de game. Overigens is het niet de eerste keer dat Suzuki een tweezits roadster laat zien. In 2001 kwam Suzuki met de GSX-R/4 naar de IAA in Frankfurt. Die conceptauto werd ook aangedreven door een blok van de Hayabusa-motorfiets, al was het vermogen met 175 pk een stuk bescheidener.