Suzuki Swift vs. Opel Corsa - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Kijk naar de huidige Suzuki Vitara en je moet mogelijk lachen bij het idee dat de Suzuki Swift in de jaren 80 werd aangeprezen als 'Giant Suzuki'. Misschien kun je je ook de Kizashi nog wel voor de geest halen, dat was ook een Suzuki die je echt als zodanig kon omschrijven. Maar goed, voordat die kwamen, was de Suzuki Swift inderdaad een behoorlijke auto voor het normaal qua formaat zo bescheiden merk. Belangrijker: hij zat goed in elkaar en was aantrekkelijk geprijsd. De Europese gevestigde orde had er een taaie concurrent bij.

Eén van die Europeanen was de Opel Corsa. Toen ook al een razend populair model, dat anno 1992 dan ook in groten getale de occasionmarkt bevolkte. We haalden er precies 30 jaar geleden eentje uit 1989 bij, een Corsa 1.3 Swing die nog fl. 14.950 moest kosten. Die nam het op tegen een Swift 1.3 GLX uit hetzelfde bouwjaar, die met zijn fl. 16.950 wel een slag duurder was. Beide auto's stonden er nog bij om door een ringetje te halen, qua staat dan. De leeftijd van het model begon zich bij de Corsa wel wat af te tekenen. De Corsa A werd immers al tien jaar voor deze occasiontest geïntroduceerd en we hadden hier ook nog met een pre-facelift-exemplaar te maken. De Swift, aan de andere kant, was er eentje van de tweede generatie. Die verscheen in 1989.

Corsa fijner in de bochten

Dat de Swift een moderner ontwerp was, zag je niet alleen vanbuiten. Ook de cockpit maakte een beduidend modernere indruk dan die van de Corsa. Wel vonden we het materiaalgebruik in de Suzuki wat minder dan in de Opel. Een ander minpuntje was de hoge tildrempel bij de bagageruimte. De Swift won het dan wel weer van de Corsa qua ruimte. Achterin zitten was in de Swift beduidend prettiger én dit exemplaar had vijf deuren. Tel daar nog eens bij op dat de Swift een GLX was, op de GTI na de topversie, terwijl de Corsa de eenvoudige Swing-uitvoering was.

Technisch dan? Nou, dat de Suzuki Swift wat moderner was, merkte je ook op dat gebied wel. De Swift had een wat fellere 1.3 dan de Corsa en bovendien had-ie een vijfbak. De Corsa moest het nog stellen met vier versnellingen. Qua weggedrag was de Opel dan weer wat overtuigender. Hoewel de aandrijflijn misschien wat minder verfijnd was, wilde de Corsa wel makkelijker een bocht door dan de Swift. De Japanner beet wat sneller terug met onderstuur als het wat vlotter ging.

Swift in het voordeel

Uiteindelijk viel de test licht in het voordeel van de Suzuki Swift uit. Die was weliswaar fl. 2.000 duurder dan de Corsa, maar dat was-ie volgens ons zeker waard. Daar kreeg je namelijk een modernere, ruimere en beter uitgeruste auto voor terug. Was de Corsa dan een slechte keuze? Nee, dat vonden we niet. Die was prima als je met iets minder ruimte kon leven en als je niet al te vaak op de snelweg te vinden was. Die fl. 2.000 kon je dan bijvoorbeeld nog aan een vakantie besteden, stelden we. Overigens weten we achteraf dat vooral de Corsa op latere leeftijd nog wel eens voor nare roestverrassingen kon zorgen en dat de Swift wat dat betreft misschien ook de betere keuze was. We weten niet wat ze uiteindelijk de das om heeft gedaan, maar de Corsa die je hier ziet heeft het tot 2004 volgehouden, de Swift tot 2005.