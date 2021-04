Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota en Mazda gaan samenwerken

Wie denkt dat ons werk altijd maar leuk en gemakkelijk is moet onderstaande zin uit het bijbehorend persbericht eens goed op zich laten inwerken:

“Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Co. Ltd. (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota), and Mazda Motor Corporation (Mazda) reached an agreement to jointly develop technical specifications for next-generation vehicle communications devices and to promote the common use of communications systems, by using connected services to link automobiles and society with the aim of creating new appeal, value and services, to be standardized for early provision of safer and more convenient connected services. “

Zo, en dat op Koningsdag. Waar het op neerkomt is dat de genoemde vijf merken tot het inzicht zijn gekomen dat zijzelf én de klant erbij gebaat zijn als de ontwikkeling van ‘connected services’ niet individueel wordt aangepakt, maar wordt gezien als een gezamenlijke klus.

Dat levert financiële voordelen op voor de ontwikkelaars, maar kan volgens deze vijf merken ook betekenen dat de ontwikkeling sneller gaat. Bovendien is de gebruiksvriendelijkheid van de producten en diensten er volgens hen bij gebaat, onder meer door stabiele en betrouwbare verbindingen.

Gezamenlijke basis

Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota en Mazda houden de ontwikkeling van apps en andere software en infrastructuur gewoon in eigen hand en houden dus ook hun eigen stijl, maar bouwen die functies straks op een gezamenlijk ontwikkelde basis die bijvoorbeeld de communicatie tussen smartphone en auto regelt.

Op dit moment lijken de merken zich te concentreren op dit soort functies, maar uiteraard wordt er ook gekeken naar de toekomst. De samenwerking is volgens de betrokken merken juist zo belangrijk vanwege de grote veranderingen in autoland, samengevat onder het acroniem ‘CASE’. Dat staat voor Connected, Autonomous, Shared en Electric, ofwel verbonden, autonoom, gedeeld en elektrisch. Op al die domeinen is technologie die auto’s verbindt met elkaar, met de omgeving en met de gebruiker van groot belang.

Deur op een kier

Zo lijkt ons dat het gezamenlijk ontwikkelen van dit soort technologieën vooral voordelen heeft als het gaat om communicatie tussen de auto’s van de merken onderling. Met Volkswagens Car2X kennen we zo'n systeem al, maar auto’s praten nog niet met exemplaren van andere concerns. Met dit soort samenwerkingen behoort dat ineens wel tot de mogelijkheden, al benoemen de Japanse merken deze functie niet specifiek.

De grote afwezigen op dit Japanse feestje zijn natuurlijk Honda, Nissan en Mitsubishi, waarbij dat bij laatstgenoemden wellicht te maken heeft met de innige banden met Renault. Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota en Mazda houden de deur echter op een kiertje voor meer partners, dus wellicht wordt de samenwerking later nog uitgebreid.