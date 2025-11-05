Supercar met V12 op Ferrari-basis: dit is de Talos XXT

Wees niet bang als de naam Talos niet meteen een lampje doet branden. Dat deed het bij ons ook niet meteen; wat heet: dit is de eerste keer dat we er een artikel aan wijden. Wat zien we hier precies? De Talos XXT, dat is een omgebouwde Ferrari 599 GTB, die van 2006 tot 2011 in productie was. Hij had een 6,0 liter metende V12 onder de motorkap, goed voor 620 pk. De Talos heeft een doorontwikkelde variant van die krachtbron in de neus liggen en die levert nu 684 pk. Daarmee snelt de XXT in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h en pas bij 330 km/h is de rek eruit.

De autobouwer heeft niet alleen de motor een duwtje in de rug gegeven. Zo is de XXT voorzien van een volledig koolstofvezel carrosserie, kan hij zowel links- als rechtsgestuurd worden afgeleverd en een handbak ontbreekt ook niet in de optielijst. Daarnaast kun je de twaalfcilinder nóg verder laten oppeppen. Wie nu begint te watertanden, moeten we helaas teleurstellen. Er worden slechts vijf exemplaren van gebouwd, waarvan er – als we het persbericht moeten geloven – geen twee hetzelfde zijn. Die zeer gelimiteerde oplage van vijf stuks komt doordat de mallen waarmee de koolstofvezel panelen geproduceerd worden, simpelweg niet meer dan dat aantal aankunnen en Talos kennelijk niet van plan is om extra mallen te maken.

Talos Vehicles, gevestigd in het Britse Dewsbury, is gespecialiseerd in het verfraaien van klassieke en snelle auto’s waaronder de Audi Sport Quattro S1 en de Ford RS 200, twee rallykanonnen uit de jaren 80. Maar ook de Fiat Nuova 500 uit 1972 is voor de mannen van Talos niet heilig; die verliet de fabriek met twee elektromotoren van Tesla. Of alle vijf de exemplaren van de XXT al verkocht zijn en hoeveel euro’s daarvoor zijn neergeteld, is niet bekend.