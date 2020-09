Subsidiepot voor gebruikte EV's nog lang niet leeg

Waar de aanschafsubsidie voor nieuwe BEV's als een gek opgebruikt werd, is het tegenovergestelde het geval bij het potje voor gebruikte elektrische auto's. Dat is nog niet eens voor de helft leeg.

Sinds 1 juli dit jaar is het mogelijk om € 2.000 aanschafsubsidie te krijgen als je in de markt bent voor een gebruikte elektrische auto. De totale pot bedraagt € 7,2 miljoen. Daarnaast was er ook een pot (€ 10 miljoen) voor nieuwe BEV's, waarbij er per auto € 4.000 subsidie mogelijk was. Die pot was al binnen twee weken leeg, bij de subsidie voor gebruikte elektrische auto's is de bodem echter nog lang niet in zicht.

Uit de meest recente cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat er 'pas' € 3,24 miljoen aan subsidies is opgebruikt voor tweedehands EV's. Dat betekent dat er nog altijd € 3,96 miljoen over is. Een snelle rekensom leert dat er dus voor 1.620 gebruikte EV's aanschafsubsidie is aangevraagd en er dus nog voor 1.980 auto's subsidie over is. Voorlopig is er dus nog tijd genoeg, mocht je een tweedehands elektrische auto met een nieuwwaarde van minder dan € 45.000 en een WLTP-bereik van ten minste 120 km overwegen.

Nieuwe kans

Dat de pot voor nieuwe EV's zo snel leeg was, zal ongetwijfeld bij velen tot teleurstelling hebben geleid. Volgend jaar heb je dan echter weer een kans, want dan wordt de subsidiepot weer aangevuld tot € 27,9 miljoen. Fors meer dan dit jaar dus. Mocht je al een aanvraag hebben gedaan, maar achter het net hebben gevist, dan wordt de aanvraag doorgeschoven naar het nieuwe jaar. De pot voor tweedehands EV's lijkt in het huidige tempo echter tot het einde van het jaar voldoende te zijn.