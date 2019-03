Subaru trekt in Nederland stekker uit Levorg

Gisteren schreven we over de komst van een nieuwe krachtbron naar de Subaru Levorg. De stationwagen komt te beschikken over een 150 pk en 198 Nm sterke turboloze 2.0, een viercilinder die de 170 pk sterke geblazen 1.6T in de tot voor kort actuele versie van die auto vervangt. Subaru Nederland kon gisteren aan AutoWeek bevestigen dat die 2.0 niet naar ons land komt, maar nu is ook duidelijk dat dat ten gevolg heeft dat de Levorg uit het Nederlandse leveringsgamma wordt gehaald.

De Engelse tak van Subaru verklaarde aan Engelse media dat de Levorg met de 170 pk sterke 1.6T te sportief in de markt is gezet. De 2.0 - die een rustiger karakter heeft - zou beter aansluiten bij de wensen van de klant. De 2.0 vervangt de 1.6T in heel Europa en derhalve heeft Subaru Nederland besloten om de Levorg in ons land niet meer te leveren. De auto zou met zijn nieuwe 2.0 en zijn hogere CO2-uitstoot in ons land te duur worden. De aan de CO2-uitstoot gekoppelde BPM zou de prijs van de auto dus te ver opdrijven. Subaru Nederland bevestigt dat er nog enkele exemplaren uit voorraad leverbaar zijn.

Nederland

De in 2013 gepresenteerde en in 2015 op de Nederlandse markt gebrachte Levorg, waarvan zijn modelnaam staat voor LEgacy, reVOlution, touRinG, diende in feite als opvolger van de grotere Legacy. De opgehoogde en meer offroadwaardige versie van de Legacy, de Lagacy Outback, werd omgedoopt tot simpelweg 'Outback' en zette zijn carrière onder die nieuwe naam voort.

In Nederland zijn sinds 2015 in totaal een kleine 115 Levorgs verkocht. In 2015 vonden 42 exemplaren en eigenaar en het jaar erop beleefde de stationwagen zijn topjaar. Toen vonden 51 exemplaren een eigenaar. In 2017 zakten de verkopen terug naar 15 stuks, maar vorig jaar werd met 6 verkochte Levorgs een dieptepunt bereikt. Zoals gezegd zijn er nog enkele exemplaren uit voorraad leverbaar. De vanafprijs van de altijd vierwielaangedreven Levorg ligt op € 41.795. Die prijs geldt voor de 1.6T GT Comfort. De rijker uitgeruste Levorg GT-S Premium wisselt vanaf € 47.295 van eigenaar. De Comfort staat standaard op 17-inch lichtmetaal en de standaarduitrusting omvat onder meer zaken als adaptieve cruise control, een grootlichtassistent, Keyless Acces, led-koplampen en het uitgebreide EyeSight-pakket.