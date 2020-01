Subaru toont Levorg Prototype STI Sport

Subaru heeft tijdens de Tokyo Auto Salon het doek verwijderd van de Levorg Prototype STI Sport, een auto waarvan we de definitieve productieversie in Europa zeer waarschijnlijk niet gaan zien.

Subaru liet tijdens de Tokyo Motor Show de Levorg Prototype zien, een vooruitblik op een nieuwe generatie van de Levorg. Momenteel is in Tokio de Tokyo Auto Salon gaande, een beurs waar vooral optisch opgeleukte modellen op het podium worden getild. Subaru perst z'n nog niet in definitieve vorm gepresenteerde nieuwe Levorg, het prototype dus, in een STI-kostuum.

De witte stationwagen die op de Subaru-stand voor de nodige toeloop moet zorgen, is een STI Sport-model en dat houdt in dat het geen volwaardige, knalharde STI-variant is. Subaru omschrijft de auto dan ook als een model voor mensen die meer comfort, veiligheid én rijplezier willen. De Japanners spreken over de aanwezigheid van elektronisch aangestuurde dempers, iets dat we niet eerder bij het merk hebben gezien. De vierwielaangedreven Levorg is verder aangekleed met extra spoilerwerk en sportief ogend lichtmetaal. Ongetwijfeld ligt de vooruitblik iets dichter tegen het asfalt dan het origineel, maar daarover doet Subaru vooralsnog geen uitspraken.

Levorg in Nederland

In ons land is de Levorg al even niet meer leverbaar. De in 2015 op de markt gebrachte huidige generatie liep hier verkooptechnisch niet al te best en dat deed de importeur besluiten de stekker uit de levering ervan te trekken. In onder andere Japan is de Levorg nog wél in leven en daar wordt de auto straks dan ook aan een tweede generatie geholpen.

De tweede generatie Levorg staat zeer waarschijnlijk op het modulaire Subaru Global Platform, een basis die het merk onder al zijn nieuwe modellen toepast. Levorg staat overigens voor LEgacy, reVOlution, touRinG. In Nederland zijn sinds 2015 in totaal 114 Levorgs verkocht. In 2015 vonden 42 exemplaren een eigenaar en het jaar erop beleefde de stationwagon zijn topjaar. Toen werden 51 stuks gekentekend. In 2017 zakten de verkopen terug naar 15 stuks en vorig jaar werd met 6 verkochte Levorgs een dieptepunt bereikt. De Levorg fungeerde in Europa min of meer als opvolger van de grotere Legacy Stationwagon. De andere wagon van Subaru in Nederland, de Legacy Outback, werd vanaf dat moment aangeduid als Outback.