Misschien heb je het al gemerkt: sinds eind vorige week is de A4 bij Leiden deels afgesloten. Het is maar de vraag of dat snel zal veranderen. Rijkswaterstaat kan de problemen niet zomaar oplossen omdat er geen geld zou zijn voor reparatie.

Als je nu vanuit de omgeving van Leiden de A4 naar Amsterdam wil pakken, loop je tegen problemen aan. Bij Zoeterwoude-Rijndijk is de parallelbaan van de A4 in die richting een stuk afgesloten én de oprit die daarop aansluit vanaf de N11. Vanaf daar kun je dus de snelweg niet meer op. De weg is beschadigd en moet hersteld worden. Rijkswaterstaat geeft tegenover Omroep West aan dat er 'voegovergangschade' is, waarschijnlijk vanwege vorst.

Het sluiten van de parallelbaan zorgt in de spits voor lange files op de A4 en de N11. Er wordt nog niet aan de weg gewerkt om dit probleem op te lossen en het is ook maar de vraag wanneer dat wel gaat gebeuren. Hier lijkt een veel groter landelijk probleem aan ten grondslag te liggen. Rijkswaterstaat stelt volgens de regionale omroep dat er vanwege 'het financiële tekort bij Rijkswaterstaat niet direct geld is om het te repareren' en dat momenteel alleen spoedklussen opgepakt kunnen worden. Ondanks de extra files die dit oplevert op dit toch al erg drukke traject, is er in dit geval kennelijk nog niet voldoende spoed bij. Volgens een woordvoerder van de overheidsinstantie is nog niet bekend wanneer het probleem wél wordt verholpen.

De financiële tekorten waarop Rijkswaterstaat doelt, zijn niet mals. Minister Karremans van Infrastructuur & Waterstaat trok onlangs aan de bel, omdat er een financieel tekort van 80 miljard euro is voor onderhoud aan infrastructuur. Toen waarschuwde hij al dat Den Haag keuzes zal moeten maken en moet kijken welke projecten de hoogste prioriteit hebben. De problemen bij Leiden zijn spontaan ontstaan en nu lijken er dus ook bij zulke ad-hoc-reparaties al keuzes gemaakt te moeten worden.