Stokoude Mitsubishi Delica wéér onder het mes

Voor een stukje opmerkelijk automobiel nieuws reizen we ditmaal af naar Taiwan, het eiland in de Oost-Chinese zee waar Mitsubishi nog altijd de tweede generatie van de Delica verkoopt. In deze is het belangrijk te weten dat die generatie Delica in 1986 werd gepresenteerd en het in de meeste markten, waaronder de Nederlandse waar hij als L300 in de orderboeken stond, van de prijslijsten gehaald (foto 14 en 15). De Taiwanese klant lijkt het niet te deren. Sterker nog, Mitsubishi ziet brood in een voor de tweede keer gefacelifte variant van de nuchtere bedrijfswagen.

De Delica die Mitsubishi in Taiwan verkoopt, werd in 2012 nog op optisch vlak bijgewerkt (foto 16), maar die bijpuntsessie was niet zo ingrijpend als de facelift die het merk nu op de auto doorvoert. De Delica krijgt een volledig nieuwe snuit met grote nieuwe en in twee delen opgedeelde kijkers én nieuwe bumper die uit een groot zwart stuk kunststof bestaat dat overloopt in de grille. De praktisch ingestelde Mitsubishi lijkt er de wereld mee met een lach te begroeten. Aan de achterzijde krijgen de bekende achterlichten gezelschap van een set op de achterklep gemonteerde reflectoren. Ze worden, op de gesloten versie, met elkaar verbonden door een chroomstrip waar modelnaam Delica op valt te lezen. Ook het interieur wordt iets opgewaardeerd. In het duidelijk uit de jaren tachtig stammende interieur schroeft Mitsubishi een nieuw stuurwiel dat zich ogenschijnlijk vanuit het heden terug naar de jaren tachtig heeft gewurmd. Andere aanpassingen: het instrumentarium beschikt over een digitaal display en de auto krijgt nieuwe bekerhouders. Verder is het zitmeubilair volledig vernieuwd.

Mitsubishi levert de Delica als pick-up, in twee lengtematen, én als gesloten personenbus. Op de motorenlijst staan een 2,4-liter grote viercilinder benzinemotor die 136 pk levert. Het blok moet moet onderin meer koppel leveren dan voorheen én is voortaan gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Een automaat is leverbaar. Ook nieuw voor de Delica: Mitsubishi levert de auto tegen betaling met cruise control! Daarnaast komt de Delica over zaken als tractiecontrole en een noodremsysteem te beschikken. Twee airbags zijn voortaan standaard op de personenbus.

De Delica komt natuurlijk niet naar Nederland. De tweede generatie L300 werd in Nederland op papier vervangen door de Space Gear die het tussen 1995 en 1998 volhield. In onder andere thuisland Japan is ook die generatie vervangen door een model dat onlangs op bijzondere wijze werd gefacelift: de Delica D5. Naast de Delica D:5 levert Mitsubishi in Japan de D3 (een Nissan Evalia) én een Delcia D2. Die laatste is een regelrechte kei-car die in de basis eigenlijk gewoon een Suzuki Solio is.