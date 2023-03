Stelling: 'Tesla is niet premium'

Tesla verkoopt alleen rijk uitgeruste auto's in de duurdere segmenten. In de Verenigde Staten, het thuisland van het merk, worden Tesla's daarom geschaard in de categorie 'luxury cars', net als de modellen van onder meer BMW en Lexus. In Nederland noemen we de auto's van laatstgenoemden premium, maar kun je het aanbod van Tesla nu wel of niet zo noemen? Hoog tijd voor een stelling.

Het woord 'premium': sommigen zijn er gevoelig voor, anderen zien het als een holle marketingfrase. BMW, Audi en Mercedes-Benz zijn van oudsher dé premiummerken op de Europese markt, maar we kennen ook Jaguar, Lexus, Maserati en Porsche. Dat roept al de eerste vraag op: wanneer behoort een merk tot de exclusievelingen, wanneer tot de premiummerken en wanneer niet?

Merken als Ferrari en Bentley zijn natuurlijk ook 'premium', maar duiden we niet als zodanig. Ze opereren in segmenten die andere fabrikanten veelal links laten liggen en kennen een beperkte oplage. Porsche, Maserati en Jaguar hangen er een beetje tussenin. Porsche roert zich met de Macan in het segment van de medium sized SUV's, Jaguar biedt met de XE en XF onder meer de 3- en 5-serie van BMW het hoofd en Maserati tracht eveneens met sedans en SUV's wat klanten weg te snoepen bij de merken die van oudsher de bovenkant van de zakelijke markt bedienen.

Wel het een, niet het ander

In de wat exclusievere categorie van Lexus kennen we er nog een paar. Niet alleen uit Aziatische hoek (Infiniti van Nissan en Genesis van Hyundai), maar ook uit Europese. Zo weekte Stellantis DS ook los van Citroën als premiummerk. Maar is het dat wel? Een lastige discussie - hoewel de 'volume-intenties' van Infiniti, Genesis en DS zeker bestaan.

En dan is daar Tesla. Zoals gezegd bouwt het wel degelijk auto's in de hogere segmenten, die bovendien altijd rijk zijn uitgerust én in grote volumes van de productieband rollen. In de Verenigde Staten worden Tesla's dan ook steevast geduid als 'luxury brand', samen met Mercedes-Benz, Jaguar, Range Rover, et cetera. Maar komt het in aanmerking voor de meer Europese premiumterm?

Daarover zijn de meningen verdeeld. Het merk mag dan wel in grote aantallen luxeproducten maken, geheel met vooruitstrevende technologie en wat meer vermogen; er zijn genoeg eigenschappen die het naar premium neigende karakter de kop in drukken. Zo gaat het 'meer geld voor minder auto'-credo bij Tesla niet meer op. Een Model 3 of Y kost je nauwelijks tot niet meer dan een Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 of Volkswagen ID4, maar biedt op vele fronten wél meer. De personalisatiemogelijkheden waarmee de traditionele premiummerken zich onderscheiden ontbeert Tesla.

Omgang met klanten ook onderdeel van premium-ervaring

Daarbij: de klantervaring haalt het niet bij wat andere luxemerken bieden. Bij een merk als Audi krijg je een bos bloemen of een fles wijn bij je nieuwe auto, de dealer nodigt je nog eens uit om met een nieuw model te komen rijden en stuurt je rond kerst misschien wel een presentje. Van Tesla hoef je dat niet te verwachten - en al helemaal niet bij een Model 3 of Model Y. Daarvan krijg je de kentekenpapieren, om hem vervolgens zelf op te mogen zoeken in een grote hal of op een winderig haventerrein - zeker niet premium.

Houden we daarbij de recente prijsverlagingen in het achterhoofd, dan rijst de vraag: is Tesla nu een concurrent van bijvoorbeeld Hyundai of Volkswagen, of toch van BMW of Mercedes-Benz? Oftewel: is het merk premium of niet? Of is premium een archaïsch begrip dat voor nieuwkomers die het autolandschap opschudden - zoals Tesla - helemaal niet relevant is? We zijn benieuwd naar jullie zienswijzen, dus laat ze vooral achter in de reacties.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.