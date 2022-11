Stelling: 'Ik zou nooit zonder eigen auto kunnen'

De topman van Siemens Mobility sprak vorig jaar de verwachting uit dat Nederland een van de eerste landen ter wereld zou zijn waar de privéauto gaat verdwijnen. Net als Siemens Mobility voorzien diverse mobiliteitsaanbieders een toekomst waarin je met slimme applicaties de reis van A naar B via bijvoorbeeld een combinatie van publiek beschikbare vervoermiddelen als een leenfiets of deelauto kunt afleggen. Uit onderzoek van deelautoaanbieder Greenwheels bleek onlangs nog dat lang niet iedereen er klaar voor is om zijn privéauto van de hand te doen.

Niet alleen is het aanbod van gedeelde vervoermiddelen niet overal toereikend, ook is het OV zeker buiten de grote stadscentra voor lang niet iedereen een geschikt alternatief voor de auto, zo concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Natuurlijk kun je zonder auto van Lutjebroek naar een werkgever, winkel of zorginstelling in Amsterdam, maar de vraag is of je bereid bent of in staat bent om daar de benodigde tijd voor te nemen. Niet voor niets is de auto – al dan niet je eigen – volgens PBL in Nederland het vervoermiddel dat je de hoogste bereikbaarheid van voorzieningen verschaft.

Natuurlijk zijn er tal van andere redenen te bedenken om je privéauto ook in de toekomst niet weg te willen doen, ook niet als (een combinatie van) openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit wél overal relatief dekkend zou zijn. Denk aan liefhebberij, maar wellicht vind je het simpelweg onhygiënisch om een auto te gebruiken waarin Jan en alleman loopneuzen of niesbuien ontketenen. In je eigen auto zit je altijd droog en in een door jezelf beheerde ruimte. Let wel, in dit geval bedoelen we met 'eigen auto' een auto die langdurig tot jouw beschikking staat. Denk dus ook aan een (private-)leaseauto.

Je merkt het al, we zijn heel benieuwd naar jouw mening! Tijd voor een stemronde waarbij we de volgende stelling poneren:

'Ik zou nooit zonder eigen auto kunnen.'

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet?

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Enneh, zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.