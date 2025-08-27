Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Stellantis zet plannen voor niveau 3 autonoom rijden in de ijskast'

Zelf rijden in plaats van zelfrijdend

32
Peugeot E-5008 Tesla Model Y dubbeltest
Joas van Wingerden

Stellantis was van plan om al in 2024 met niveau 3 zelfrijdende auto's te komen, maar zo'n vaart heeft het niet gelopen. Nu zouden de plannen zelfs geheel in de ijskast zijn gezet.

Alweer bijna drie jaar geleden maakte Stellantis heel duidelijk dat het toekomst zag in autonoom rijdende auto's. Om daar handen en voeten aan te geven, kocht het toen aiMotive, een bedrijf dat software voor autonoom rijden zou gaan ontwikkelen voor Stellantis. Dat moet benut worden door AutoDrive, zoals Stellantis zijn programma voor autonoom rijden noemt. In 2024 zouden de eerste auto's al met niveau 3 autonoom rijden aan de slag moeten gaan. Dat is er niet van gekomen. Integendeel; volgens Reuters heeft Stellantis de boel op pauze gezet.

Het medium begrijpt van ingewijden dat Stellantis zorgen heeft over de ontwikkelingskosten, maar ook over de mogelijke populariteit ervan. Er zou mogelijk te weinig vraag naar zijn om het rendabel te maken. Maar uit een verklaring van het autoconcern blijkt wel dat de technologie nog paraat staat voor als Stellantis er wel brood in ziet, maar voorlopig lijkt dat dus nog niet aan de orde. Met AutoDrive niveau 3 zou je tot een snelheid van 60 km/h het stuur kunnen loslaten en zelfs je ogen van de weg halen.

32 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Volvo XC70

Volvo XC70: gloednieuwe plug-in, straks ook hier te koop

Nieuws
Mclaren verzameling

Enorme verzameling McLarens onder de hamer

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc helemaal nieuw: geen stekker te bekennen

Nieuws
Nissan GT-R einde

Nissan GT-R is nu echt helemaal klaar

Nieuws
Volkswagen Golf R

'Volkswagen Golf krijgt vijfcilinder uit Audi RS3'

Lezersreacties (32)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.