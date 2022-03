Stellantis stopt leveringen aan Rusland

De aankondiging van Stellantis was in het licht van de huidige sancties tegen Rusland en de beslissingen van andere autofabrikanten eigenlijk onvermijdelijk. Met het - al dan niet tijdelijk - verdwijnen van Stellantis uit Rusland, is er eigenlijk geen Europese autofabrikant meer over die momenteel nog zaken doet in het land. Vorig jaar verkocht Stellantis 18.526 auto's in Rusland volgens de Russische dataverzamelaar Autostat. Peugeot is met 8.727 verkochte auto's het meest populaire merk van het concern in Rusland. De aantallen zijn echter niet zo groot dat Stellantis er wakker van zal liggen.

Waar het concern steviger van moet balen, is het aangekondigde exportverbod voor auto's van de Russische regering. Dat betekent dat in Rusland geproduceerde auto's niet meer naar het westen mogen worden getransporteerd om daar verkocht te worden. Stellantis was aan het begin van dit jaar juist van plan om bestelauto's voor de West-Europese markt te gaan produceren in zijn fabriek in Kaloega, ten zuidwesten van Moskou. Dat plan kan nu dus de papierversnipperaar in.

Stellantis wilde de fabriek, waar 2.700 mensen werken en jaarlijks 11.000 bestelauto's worden gebouwd, in eerste instantie niet stilleggen. Het argument daarachter was dat een dergelijk besluit de werknemers harder zou raken dan de Russische regering. De fabriek moest echter toch noodgedwongen zijn deuren sluiten vanwege een tekort aan onderdelen.