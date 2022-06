Stellantis legt werk in drie fabrieken stil wegens chiptekort

Stellantis-topman Carlos Tavares waarschuwde er afgelopen voorjaar al voor: het wereldwijde chiptekort houdt de auto-industrie nog wel even in zijn greep. Nu is zijn eigen concern weer de klos. In drie belangrijke Europese fabrieken zal het een tijdje oorverdovend stil zijn. Automotive News bericht over een tijdelijke productiestop in de fabrieken in Rennes en Sochaux in Frankrijk, maar ook in Melfi in Italië.

In Rennes wordt het werk vanaf 3 juli stilgelegd. In Sochaux is al een productiestop, maar die wordt uitgebreid tot eind volgende week. In Melfi valt het vooralsnog mee, daar komt de productie tussen 28 juni en 2 juli te vervallen. In alle drie de gevallen is een haperende levering van microchips de hoofdoorzaak. Volgens een woordvoerder van Stellantis wordt er dag na dag gekeken wat er mogelijk is qua productie en is dat al sinds het begin van de coronapandemie het geval. Bovendien houdt Stellantis er rekening mee dat de situatie in ieder geval de rest van dit jaar onvoorspelbaar blijft.

In Rennes bouwt Stellantis de Peugeot 5008 en de Citroën C5 Aircross. In Sochaux lopen de Peugeot 3008 en Opel Grandland van de band. Stellantis bouwt in Melfi de Jeeps Compass en Renegade, maar ook de Fiat 500X.