Stellantis-CEO: 'Auto's worden te duur, mogelijk fabrieken sluiten'

"Als een Europese fabriek 200.000 tot 300.000 auto's per jaar bouwt en de autoverkoop neemt af van 13 miljoen naar 10 miljoen, dan kun je uitrekenen hoeveel overtollige fabrieken je in Europa hebt", zegt Carlos Tavares in een interview met het Belgische De Tijd. De Stellantis-CEO gaat in het interview nog een stapje verder en noemt de situatie zelfs 'verschrikkelijk'. "Er is te weinig energie, geen infrastructuur en de auto's zijn te duur." Vooral in Zuid-Europese landen, waar het B-segment populair is en Stellantis-producten evengoed, vreest de topman dat automobiliteit voor de middenklasse onbetaalbaar wordt.

Volgens hem legt het Europees parlement de bevolking een heel dure technologie op: eentje die nog te duur is om voor de middenklasse betaalbare auto's mee te maken. Hij pleit dan ook voor tijdelijke subsidies op compacte, conventionelere auto's van het zuiniger soort met bijvoorbeeld mild-hybride techniek, om ervoor te zorgen dat de gemiddelde leeftijd van het Europese wagenpark niet verder oploopt. Oudere auto's stoten immers relatief veel uit. Terwijl de middenklasse bediend wordt door die goedkopere auto's, kan de EV-technologie zich verder ontwikkelen tot een betaalbaar alternatief, aldus Tavares. "Dat scheelt de veel duurdere subsidies voor elektrische auto's en zorgt ervoor dat de middenklasse mobiel blijft." Hard nodig, want volgens hem is er nog een hoop werk te verzetten om de prijs van EV's op hetzelfde niveau te krijgen als die van auto's met verbrandingsmotor.

'Mensen zijn de weg kwijt'

Tavares acht de hoge prijs van EV's niet de enige bedreiging voor de Europese auto-industrie. Zo is de consument volgens hem 'de weg kwijt': "Ze weten niet wat voor auto ze moeten kopen en ze weten niet hoe de ontwikkeling van de economie er de komende jaren uitziet." Het gevolg is dat de consument relatief vaak de hand op de knip houdt. Of hij niet vreest dat de toesnellende concurrentie uit China het niet eerder voor elkaar krijgt om de voorzichtige Europese consument van EV's te voorzien? "We moeten niet willen dat de Chinese industrie de Europese op zijn knieën dwingt en daarna de prijzen verhoogt." De CEO zegt niet te weten of de Chinese partijen nu met verlies verkopen, al bleek onlangs dat dat vaak wel het geval is. Hij vindt dat de EU het in ieder geval niet makkelijker moet maken voor de Chinezen om hier elektrische auto's te verkopen, zolang er voor Europese fabrikanten ook allerlei restricties zijn om daar auto's te slijten.