SsangYong Torres: tussen Korando en Rexton

SsangYong gaf medio 2021 de eerste designschetsen vrij van een nieuwe SUV, een auto die een nieuwe designtaal bij het merk zou introduceren. De geschetste SUV ging tot op heden onder de interne modelnaam J100 door het leven, maar heeft nu eindelijk een échte naam gekregen: Torres. De Torres, vernoemd naar het Torres del Paine geheten nationale park in het zuiden van Chili, nestelt zich zeer waarschijnlijk tussen de 4,45 meter lange Korando en de 4,85 meter lange Rexton. Daarmee kun je de Torres in feite zien als de spiritueel opvolger van de Kyron, de tot 2014 geproduceerde SUV die voorheen tussen de Korando en de Rexton zat.

SsangYong's nieuwe designfilosofie heeft natuurlijk een flitsende naam: Powered by Toughness. Met zijn hoekige vormen, aangezette wiekasten en acherklep met daarin een designverwijzing naar het reservewiel dat je vroeger vaak op terreinwagens zat oogt de Torres in ieder geval daadwerkelijk anders dan de modellen die je momenteel van SsangYong kent. De Torres krijgt gezien de plaatsing van de handgreep zo te zien daadwerkelijk een achterportier in plaats van een coventionele achterklep. Verder zien we moderne led-verlichting met een drukke signatuur, zilverkleurige delen in de bumpers en een agressieve, bijna Jeep-achtige snuit met daarin platte ledverlichting en zes verticale spijlen ertussen.

SsangYong hangt de geschetste Torres verder vol met zaken als verstralers en op de afbeelding van de achterzijde van de SUV lijken we zelfs een multifunctioneel 'bakje' te zien op de plek waar je het derde achterste zijruitje verwacht. Mogelijk is dit een vergelijkbare unit als het exemplaar dat Land Rover op de Defender aanbiedt. SsangYong zegt in ieder geval diverse accessoires voor allerhande vrijetijdsactiviteiten voor de Torres in petto te hebben. Of de Torres een elektrische aandrijflijn krijgt, is nog niet helder. Wel is bekend dat SsangYong in ieder geval twee EV's in het vat heeft zitten.

SsangYong zegt de orderboeken in juni dit jaar open te slaan. Dat lijkt bijzonder voor een merk dat zijn laatste hoop op financiële redding in rook op zag gaan. Maar er is goed nieuws. SsangYong maakt namelijk bekend dat het in een door het conglomeraat KG Group geleid consortium een potentiële koper van het merk heeft gevonden. Het consortium zou bereid zijn zo'n 900 miljard Koreaanse won - omgerekend zo'n €675 miljoen - voor SsangYong op tafel te leggen. Volgende week wordt daar meer over bekendgemaakt.