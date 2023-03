Voor wie het gemist heeft: SsangYong heet tegenwoordig KG Mobility. Die verandering valt min of meer samen met de introductie van wat op papier de belangrijkste nieuwe auto in jaren is voor dit Koreaanse merk: de Torres EVX. Die volledig elektrische SUV is helemaal nieuw en staat op een even nieuw platform. Het is niet de eerste EV van het merk – dat is de Korando e-Motion – maar wel duidelijk een auto van een geheel nieuwe generatie. De Torres is bovendien geen ver-van-ons-bed-show, maar moet eind dit jaar ook in Europa verschijnen.

Behalve dat en wat er op de foto’s te zien is, wisten we eigenlijk nog maar weinig van de Torres EVX. Daarin komt nu voorzichtig verandering. Met een lengte van zo’n 4,70 m is de Torres net iets langer dan een Kia EV6, al ziet hij er met zijn stoere en hoge koets wel veel SUV-achtiger uit. KG treedt nog niet al te zeer in detail over de specificaties , maar zegt toch interessante dingen. Zo zou het platform niet alleen de keuze bieden tussen twee- en vierwielaandrijving, maar zelfs tussen voor- vier- of achterwielaandrijving. Hoe dat in de praktijk uitpakt, moet de toekomst uitwijzen. De capaciteit van de accu is nog niet bekend, wel laat SsangYong weten dat het om een LFP-accu gaat. Dat wordt ook gebruikt door onder meer Tesla en biedt een aantal voordelen. Zo zijn er minder zeldzame grondstoffen voor nodig, zijn LFP-batterijen naar verluidt zuiniger en zou het stelselmatig volledig volladen geen versnelde capaciteitsdaling tot gevolg hebben.

Hoe ver je dan komt met zo’n volle accu? KG zegt te mikken op een WLTP-bereik van zo’n 500 kilometer en geeft meteen toe dat dit in de praktijk eerder zo’n 420 kilometer betekent. Nog steeds keurig, zeker als je de prijs hoort: volgens KG Mobility kost de auto straks in Korea voor subsidie zo’n 50 miljoen Zuid-Koreaanse won, ofwel grofweg €35.000. Zelfs als daar voor de Europese variant nog een paar duizend euro bovenop komt, is dat relatief niet veel.