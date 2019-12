Speciale Bentley Mulsanne voor Chinese consument

De Chinese automarkt is er nog altijd een om rekening mee te houden, iets dat Bentley klaarblijkelijk goed begrijpt. Het merk komt met een speciale gelimiteerde uitvoering van de Mulsanne die alleen in China beschikbaar komt.

Bentley doopt niet zomaar een Mulsanne in z'n speciaal op Chinese smaak afgestemde Mulsanne, maar gebruikt direct een Mulsanne Extended Wheelbase als basis. De Mulsanne Extended Wheelbase (EWB) heeft een wielbasis die met 3,52 meter maar liefst 25 centimeter langer is dan die van de reguliere variant. De wagenlengte is met 5,83 meter overigens eveneens zeer indrukwekkend. Bentley besprenkeld in totaal 15 exemplaren van de Mulsanne met de Chinese kruidenmix.

De speciale Mulsanne is in de zeer donkerblauwe kleur Onyx én in Black Velvet, een diepzwarte lak met een vleugje rood. Over de flank van de auto loopt een bijna Rolls-Royce-achtige 'coachline' die in het goud is uitgevoerd. De speciale Bentleys staan verder op 14-spaaks 21-inch groot lichtmetaal en ook dubbele gaaswerk van de grille is iets dat je op de 'normale' Mulsannes niet vindt. Bentley geeft de topsedans een herinnering uit het thuisland mee door de skyline van Londen te borduren in de zitplekken. Aan de 6,75-liter grote V8 die de Mulsanne voortstuwt, wordt niet gesleuteld.