Waarschijnlijk zitten er in het verre oosten nu enkele mensen op het puntje van hun stoel omdat er goed bericht is van Bentley Mulliner. Dat is namelijk klaar met het ombouwen van de Mulsanne tot een enorm slagschip. Niet dat de Mulsanne van zichzelf bescheiden is, maar dit exemplaar is werkelijk alle bescheidenheid voorbij. De Mulsanne Grand Limousine by Mulliner gedoopte creatie is - hou je vast - een volle meter langer dan gewoonlijk. Ook is het dak verhoogd, zodat de toch al niet al te beperkte hoofdruimte achterin nog rianter is.

Achterin de flink uit de kluiten gewassen Bentley tref je vier luxe zitplaatsen, waar men verscholen achter in verschillende tinten te verduisteren glas plaatsneemt. Tussen de zetels zit behalve een luxe armsteun met knoppen voor de klimaatregeling ook een apart stuk waaruit per zitplaats een opklaptafeltje tevoorschijn te toveren is. Het doet denken aan een privéjet en dat is geen toeval: daar haalde Bentley Mulliner immers ook de inspiratie vandaan voor het interieur. Vanzelfsprekend is er ook een koelkastje aanwezig om alcoholische versnaperingen ter waarde van een gemiddelde middenklasse auto koel te houden. Je zou eens iets tekortkomen.

Bentley kondigt aan dat het vijf Mulsannes tot deze Grand Limousine ombouwt. Alle vijf zijn het auto's die al in 2015 gebouwd zijn, maar sindsdien nog geen meter hebben gereden. Dit blauwe exemplaar is er één van, andere exemplaren komen ieder in hun eigen kleurstellingen. Allemaal met een speciale two-tone laklaag en andere kleurstellingen in het interieur. Niet geheel verrassend worden deze vijf Mulsannes te koop aangeboden in de Verenigde Arabische Emiraten, tegen een prijs die Bentley uit beleefdheid maar niet aan de grote klok hangt.