Als een EV op een speciaal voor EV’s ontwikkeld platform staat, gaat het doorgaans om een achterwielaangedreven auto. Dat begon met Tesla, maar kreeg navolging bij onder meer BMW (i3), Volkswagen (ID-modellen), Honda (E) en Hyundai (Ioniq 5, Kia EV6). Deze indeling voorkomt aandrijfreacties in het stuur, levert meer grip en vaak ook een kleinere draaicirkel, doordat de voorwielen verder kunnen insturen. Voorwielaangedreven EV’s zijn er genoeg, maar het gaat dan vrijwel altijd om modellen die ook met een verbrandingsmotor worden geleverd. Deze auto's staan dan ook niet op een puur voor EV's bedoeld platform.

Lichter

Renault en Nissan varen met hun nieuwe EV-basis echter een andere koers. Desgevraagd onderstreept Renault dat het CMF-EV-platform van de Nissan Ariya en Renault Mégane E-Tech Electric helemaal nieuw is, en speciaal voor EV’s ontwikkeld. Het accupakket van beide types past dan ook naadloos in de bodem, maar toch rust de elektromotor op de vooras. Volgens Renault heeft dat twee belangrijke voordelen: gewichtsbesparing en ruimte. Door alle aandrijfcomponenten in de neus te stoppen, daar waar ook de bediening plaatsvindt, is de gehele aandrijflijn volgens zijn makers uitzonderlijk compact en licht. Dit is trouwens ook waarom de laadpoort zich in het voorscherm bevindt: dicht bij het doel, en dus zijn minder kabels vereist. Renault stelt dat de Mégane door deze opstelling zo’n 100 kg lichter is dan een vergelijkbare concurrent. Dan hangt het er vanaf met welke concurrent er wordt vergeleken, maar met 1.640 kg is de Mégane inderdaad niet zwaar voor een EV.

Ruimer

Het ruimtedeel is wat meetbaarder en lijkt ook logischer. Eigenlijk is het heel simpel: er zit geen elektromotor onder de bagageruimtevloer en dat levert meer bagageruimte op. Inderdaad ligt de bodem van het Mégane E-tech-laadruim duidelijk lager dan in bijvoorbeeld een ID3. Met een beloofde 440 liter is hij ook ruimer dan de VW (385) en even ruim als een reguliere Mégane, die duidelijk langer is. Keerzijde is dat de neus voller is dan bij een achterwielaandrijver, omdat hier nu behalve de airco-unit ook de complete aandrijflijn moet worden verstopt. De elektrische Renault heeft daardoor een wat traditioneler ogend front met een duidelijk te onderscheiden motorkap, al is de elektrische Mégane gezien zijn lengte alsnog behoorlijk ruim. Logisch, want een elektromotor is veel kleiner dan een vergelijkbare verbrandingsmotor.

Toch AWD

Door die compacte krachtbron heeft de elektrische Mégane volgens Renault alsnog een kleine draaicirkel. Er bevindt zich simpelweg minder tussen de voorwielen en die kans is benut door de wielkasten en stuuruitslag groter te maken dan bij een conventioneel aangedreven auto. Met maximaal 218 pk is het probleem van gripverlies en aandrijfreacties in het stuur wellicht nog aardig in te perken, maar voor een eventuele snellere variant zou dat wel problemen kunnen opleveren. Renault zegt zo’n snellere uitvoering te overwegen en belooft ook al dat CMF-EV geschikt is voor vierwielaandrijving. In dat geval wordt er dus alsnog een elektromotor bij de achteras geplaatst, maar altijd in samenwerking met een exemplaar voorin.

Direct en betrokken

Hoewel nog niemand buiten Renault met de Mégane E-Tech Electric heeft gereden, belooft de fabrikant dat de auto rijdt als de spreekwoordelijke kart. Het model heeft volgens Renault een zeer directe besturing en een uitstekende wegligging, onder meer dankzij een laag zwaartepunt en een geavanceerde multilink-achterwielophanging. Er is (uiteraard) bewust gekozen voor een uitgesproken dynamisch rijgedrag, omdat kopers in het C-segment dat volgens onderzoek willen. Deze klantenkring heeft volgens Renaults onderzoek een bovengemiddelde interesse in auto’s en autorijden en willen dus graag bij dat rijden worden betrokken.

Modulair

Uiteraard is het CMF-EV-platform modulair, maar daaraan zitten mede dankzij het accupakket wel grenzen. De technische basis is geschikt voor modellen vanaf zo'n 4,20 meter en dat is grofweg het formaat van de Mégane E-Tech. Het kan worden uitgerekt tot maximaal 4,70 meter, waarbij de Ariya met zijn 4,60 meter aardig in de buurt komt. In de breedte kan worden gevarieerd tussen 1,75 en 1,90 meter.